Як стимулювати орхідею до цвітіння: секрети фахівців, які точно знадобляться

Орхідеї, яких іноді називають коштовностями джунглів, у природі ростуть у кронах дерев, у тріщинах кори, де вони отримують помірну кількість світла, тепло вдень і прохолоду вночі. Якщо їм створити подібні умови у квартирі, вони будуть чудово рости й систематично цвісти, пише видання Polki.

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Найпопулярнішим і найменш примхливим видом є фаленопсис, який ми часто купуємо та отримуємо на свята замість букета квітів. Цвіте 2−3 місяці, іноді довше, а потім в одних квітникарів зацвітає повторно, а в інших ні. Часто причиною є неправильний догляд за орхідеями. Орхідеї формують бутони на подовжених пагонах суцвіть, схожих на палички. Після того, як всі квіти опадуть, деякі квітникарі пропонують зрізати пагін над третім вічком і почекати, поки він розгалужиться і почине формувати нові бутони. Але велика група любителів орхідей і експертів з орхідей вважає, що нема потреби обрізати їх, просто спокійно спостерігайте за рослиною.

Отже, що робити, щоб орхідея пустила паросток? Деякі люди рекомендують полив рослини відваром часнику, який покликаний забезпечити їй гарний зовнішній вигляд і тривале і рясне цвітіння.

Якщо пагін квітки орхідеї засох, наприклад, наполовину, потрібно зрізати засохлу частину. А якщо він весь засохне, то треба все це вирізати й чекати, поки на рослині виросте новий. Однак може статися так, що на старому пагоні утворяться нові бутони орхідеї, які зовсім не засохнуть.

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Якщо після останнього цвітіння орхідеї пройшло кілька місяців, а нові бутони не утворюються, варто приблизно на місяць збільшити різницю температур вночі та вдень. Це означає, що вдень орхідея має звичайну кімнатну температуру, а вночі ми вимикаємо обігрівач і ставимо квітку біля незачиненого вікна (але не в морози, бо замерзне).

Навесні, коли вже не буде заморозків, і влітку орхідею можна виставляти на ніч на балкон. Ця обробка стимулює утворення нових квіткових пагонів.

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Орхідеї люблять світло, але не надто багато. Залите сонцем підвіконня не підходить. Вони можуть отримати опіки, а якщо цього й не станеться, то можуть не захотіти знову цвісти.

Коли орхідея не цвіте взимку, її найкраще тримати в приміщенні з температурою 15−18 градусів Цельсія. Прохолодний відпочинок повинен тривати до 5−8 тижнів. Це стимулює орхідею до цвітіння. Коли рослина потім переноситься в кімнату з нормальною температурою, воно досить швидко дає квітковий пагін.

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Буває, що причиною відсутності квітів може бути як перепідгодівля орхідеї, так і нестача поживних речовин в ґрунті. Якщо ви забагато удобрюєте свою орхідею, листя може надмірно розвинутися, а квіти — ні. Перш за все, потрібно кожні 2−3 тижні використовувати спеціалізовані добрива для орхідей, в дуже помірних кількостях, як рекомендує виробник. Під час відпочинку годування припиняють. Не використовуйте добрива, призначені для інших видів рослин.

Якщо ви пересадите орхідею в універсальний ґрунт, то квіток, швидше за все, не побачите і рослина загине. Горщик не може бути занадто великим. Хорошим вибором стане прозорий пластиковий контейнер. Лише коли коріння переростуть отвори, його слід замінити на трохи більший.

Якщо повітря у квартирі занадто сухе, орхідея також може не випускати бутонів. А навіть якщо їх випустить, вони можуть висохнути. Тому зволожувати повітря варто систематичним провітрюванням кімнати.

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