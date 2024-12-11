Клуб української прем'єр-ліги звільнив тренера-іноземця: відомий топ-кандидат

Футбольний клуб ЛНЗ (Черкаси), який програв четвертий поспіль матч в УПЛ, звільнив головного тренера — 46-річного іспанця Андреса Карраско, повідомляє «ТаТоТаке» .

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією джерела, до останнього матчу УПЛ у році, що минає, проти «Олександрії», команду готує штаб команди U-19 на чолі з Артемом Чорнієм і тренер з роботи з воротарями основного складу Андрій Дикань. Ім'я нового головного тренера ЛНЗ буде оприлюднено після 15 грудня. Основний кандидат — екс--наставник латвійських «Динабурга» та «Вентспілса», запорізького «Металурга», «Чорноморця», «Астани» з Казахстану, білоруського «Шахтаря», а також азербайджанських «Габали» і «Нефтчі» — чемпіон Латвії, Казахстану та білорусі Роман Григорчук.

Як відомо, Андрес Карраско офіційно очолив ЛНЗ у червні цього року. Фахівець розпочинав тренерську кар'єру у структурі «Барселони», потім працював у Грузії, був наставником Шахтаря U-19, а також молодіжної та національних збірних Кувейту.

Після відходу Карраско іноземні головні тренери залишилися лише у двох клубах УПЛ — боснієць із голландським паспортом Маріно Пушич у «Шахтарі» та хорват Младен Бартулович у «Зорі».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрій Максимов вдруге в кар'єрі очолив полтавську «Ворсклу».

Фото ЛНЗ

РЕКЛАМА

47

Читайте нас у Facebook