Якщо обраний президент США Дональд Трамп хоче досягти успіху в досягненні мирної угоди між Україною та рф, він повинен змінити точку зору путіна про те, що диктатор має перевагу, інакше дипломатія Трампа матиме зворотний ефект. Щоб почати переговори з сильної позиції, Трампу потрібно буде зміцнити важелі впливу на США та Україну. І він повинен зробити це швидко, без тяжких затримок і самонаведених червоних ліній, які характеризують підтримку України президентом Джо Байденом протягом останніх трьох років. Тому адміністрація Дональда Трампа повинна розробити кампанію максимального тиску, щоб переконати москву ухвалити добросовісну та тривалу мирну угоду. Дотримуючись своєї обіцянки відновити «мир силою», Трамп може дати собі найкращий шанс назавжди зупинити кровопролиття, пише Foreign Policy.

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Будь-які дипломатичні зусилля повинні протистояти деяким сумним фактам.

По-перше, амбіції путіна виходять далеко за межі захоплення кількох українських областей та їхнього населення. Незалежно від того, чим закінчиться нинішня війна, ці амбіції зберігатимуться, доки путін буде при владі — і, ймовірно, значно пізніше, враховуючи вкорінені імперські традиції росії.

По-друге, українські сили відстають, намагаючись утримати свої позиції в умовах нестачі живої сили та техніки. У той час, як російська армія та економіка мають певну частку проблем, військові зусилля Києва перебувають на більш тривожній траєкторії. Сили москви продовжують отримувати більше артилерійських снарядів від російської промисловості та Північної Кореї, ніж Київ отримує від Заходу, тоді як російська авіація завдає ударів по українських позиціях і містах сотні ударів на день. Поки Київ не зможе належним чином захищатися або стримувати напади на свою критичну інфраструктуру, росія може продовжувати тиснути на економіку України та відлякувати західні інвестиції у реконструкцію, йдеться у публікації.

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путін, імовірно, сприймає зростання інтересу Заходу до мирних переговорів як ознаку того, що його рішучість падає, що ще більше спонукає його висувати максималістські вимоги. Окрім офіційної заборони на вступ України до НАТО, він, ймовірно, наполягатиме на подальших поступках, зокрема на обмеженні чисельності українських військових. Ці умови зроблять Україну дуже вразливою до майбутньої російської агресії, запрошуючи до нового вторгнення після періоду переозброєння. Для Вашингтона спроба змусити Київ прийняти таку угоду була б дурістю — не в останню чергу тому, що Китай спостерігатиме. Якщо путіну дозволять диктувати умови Києву, Пекін може відчути більшу схильність застосувати військову силу проти Тайваню чи інших сусідів.

Крім передвиборчої риторики та коментарів деяких своїх радників, Трамп не сигналізував про наміри покинути Україну. Завдання для України та її західних партнерів полягає в тому, щоб знайти спосіб змінити ситуацію так, щоб вони вели переговори з позиції сили. Це означає стабілізацію фронту.

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Хоча Захід не може диктувати вирішення питання мобілізації України, він може збільшити військову допомогу. Києву потрібно більше обладнання та постійне постачання боєприпасів, щоб компенсувати втрати, спорядити нові підрозділи, захищати свої міста та критичну інфраструктуру та утримувати фронт. Коли підрозділи не мають ресурсів, піхота повинна нести більший тягар, що призводить до більших втрат.

Після вступу на посаду Трамп повинен швидко почати використовувати всі залишки повноважень Байдена та коштів, виділених Конгресом, що дозволяє Вашингтону дарувати зброю з існуючих запасів США.

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Нова адміністрація також повинна виділити будь-які залишки коштів у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка дозволяє уряду США надавати Україні нове обладнання, закуплене в промисловості. Метою має бути збільшення поставок артилерійських боєприпасів, протитанкової зброї, бойових броньованих машин та іншої допомоги, щоб полегшити тягар, який ляже на виснажену українську піхоту.

У той час як Міністерство оборони США стверджує, що у нього закінчуються запасні ракети ATACMS для відправки в Україну, Трампу та Конгресу варто було б натиснути на Пентагон щодо того, чи справді йому все ще потрібні його сотні старих ракет ATACMS, термін служби яких закінчився. Крім того, хоча армія США більше не закуповує ATACMS, вони залишаються у виробництві в Lockheed Martin і плануються для експорту в інші країни. Адміністрація Дональда Трампа могла б розмістити велике замовлення для України та підняти його на вершину списку, як це зробив Вашингтон з деякою іншою зброєю. Байден відмовився робити це для ATACMS, тому це буде ще одна тактика тиску для Трампа. Також ATACMS не єдиний варіант. Вашингтон розглядає можливість надання Україні об’єднаних ракет «повітря-поверхня» (JASSM), які можуть бути використані з українських літаків F-16 або інтегровані з винищувачами радянського виробництва. Трамп також може натиснути на Німеччину, щоб вона передала Україні ракети Taurus.

Ба більше, нова адміністрація повинна розглянути питання про скасування решти обмежень щодо того, де і чим Україні дозволено наносити удари. Боязкість США надто довго гальмувала військові зусилля України. Щоб максимізувати тиск на путіна, Дональд Трамп також повинен боротися з економікою росії. Основною ціллю повинні стати прибутки від експорту енергоресурсів. Чим важче буде москві підтримувати свою економіку на плаву та фінансувати військові зусилля, тим більша ймовірність, що кремль прийме справедливу угоду.

Українці знають, що їм потрібні важелі впливу, щоб переконати кремль вести переговори на прийнятних умовах. Це суть плану перемоги, який нещодавно оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Але щоб Київ отримав цей важіль впливу, його західні партнери повинні активізуватися, включаючи Сполучені Штати.

Автори статті констатують, Трамп знає, що переговори найкраще вести з позиції сили. Якщо він хоче укласти хорошу угоду, щоб припинити війну в Україні, він повинен скористатися можливістю, щоб максимально посилити тиск на росію.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з генералом Віктором Муженко: «Наразі російська армія диктує нам умови, але не вважаю, що вже настав час констатувати факт, що Україна програє».

Фото у заголовку wikipedia.org

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