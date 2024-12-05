Рада відновила норму щодо конфіскації майна корупціонерів

Верховна Рада, яка напередодні збільшила акцизи на тютюнові вироби вже з 1 січня 2025 року, ухвалила в цілому законопроєкт щодо покарання за корупційні злочини.

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Так, у законодавство повернули важливу норму. Йдеться про те, що при угоді зі слідством щодо корупційного злочину може бути також призначене додаткове покарання у виді конфіскації майна за умови його узгодження сторонами угоди.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, документ підтримали 276 народні депутати.

«Нагадаю історію питання. Прийняли угоди зі слідством через скандал і в останній день. Отримали гроші від ЄС. Потім випадково вилучили норму через закон про нагороди зрадникам. Далі хотіли повернути норму, прийнявши зашкварний закон проти журналістів. І ось в останній день виправили помилку окремим законом», — зазначив він.

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Варто зазначити, що в проєкті «зашквареного» закону пропонувалося посилення кримінальної відповідальності за поширення інформації з електронних реєстрів. Тобто, розслідувачів пропонували саджати у в'язницю. Наразі цей документ повернуто на повторне читання.

Нагадаємо, що днями парламент призначив голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України — міністра національної єдності України.

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Фото Pixabay

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