Забудьте про невдачі: після ретроградного Меркурія у житті шести знаків зодіаку розпочнеться біла смуга

Вже 15 грудня закінчуєтся період ретроградності Меркурія. Платена весь цей час була білше прихильна до знаків зодіаку таких стихій, як вогонь та повітря. А ось водним та земним представникам зодіакального кола приходилося важче.

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Втім, після 15 грудня і цим шести знакам має посміхнутися удача, пише «Укрмедіа».

Риби

Гороскоп для Риб обіцяє знаку після завершення ретрогорадності Меркурія значні успіхи у фінансовій сфері. Так, на Риб може очікувати як підвищення на роботі чи премія, так і грошовий подарунок. Якщо Риби мають намір покласти гроші на рахунок в банк, то це варто робити саме після 15 грудня.

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Рак

А гороскоп для Раків обіцяє знаку гармонію в особистому житті. Так, стосунки Раків з другою половинкою, якщо вони останнім часом були не найкращіми, обов'язково поліпшаться. А представники знаку — одинаки можуть зустріти людину, яка стане для них близькою.

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Скорпіон

Гороскоп для Скорпіонів, які планували великі покупки, дає «добро» на шопінг. Після 15 грудня настане вдалий час для того, аби купити, наприклад, ноутбук чи телефон. Загалом у другій половині першого зимового місяця знаку щаститиме в різних сферах, у тому числі й професійній. Це стосуватиметься й тих Скорпіонів, хто задумав поміняти роботу чи професію.

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Телець

Гороскоп для Тельців обіцяє знаку гарні стосунки в родині та успіх в усьому, що стосується дому та близьких людей. Також представників знаку після 15 грудня обходитимуть хвороби.

Діва

Гороскоп для Дів передбачає, що 15 грудня для знака завершиться дуже нервовий період. Представники знаку стануть значно спокійнішими і зможуть «дихати на повні груди» — проблеми з ментальним здоров'ям мають їх оминати.

Козерог

Гороскоп для Козерогів обіцяє знаку визнання на роботі та у колі товаришів. Певні образи через невизнання Козерогів, розтануть, як роса на сонці. Є шанс, що одинокі Козероги закохаються, а ті, хто у парі, — зміцнять стосунки з другою половинкою.

Нагадаємо, що вплив ретроградного Марсу знаки зодіаку відчуватимуть аж до 23 лютого 2025 року.

Фото Pixabay

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