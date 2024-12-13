Попали на шахраїв: Надя Дорофєєва шокувала мережу (фото)

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно звернулася до шанувальників, поділилася своєю першою в житті фотосесією. На сторінці у соціальній мережі співачка виклала світлину, яка була зроблена, коли Наді виповнилося девʼять років. За словами артистки, ця фотосесія коштувала чималі гроші її батькам. Але агенція, яка робила світлини, виявилася шахрайською.

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«Це моя перша фотосесія, — підписала світлину Надія. — Мені тут 9 років, і, як ви бачите і як пишуть в інтернетах, в мене вже наколоті губи.

Ця зйомка коштувала моїй сімʼї 2500 грн — на той момент космічна сума! І, як виявилось згодом, ми попали на шахраїв, які з дуже багатьох сімей виманювали гроші, вдаючи, шо вони якась там агенція, яка потім допомагає в модельній та артистичній кар’єрі) Був цілий скандал потім по телеку, і їх закрили.

У нас залишилось 10 класних фото, спогад про поїздку в Київ і розуміння, що кожен крок, навіть невдалий — важливий".

На цьому фото майбутній співачці 9 років

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Дорофєєва зауважила, що навіть негативна ситуація — це життєвий досвід.

«Перший урок, який я винесла з цього, — олівець для губ сильно збільшує губи, навіть без уколів, — зізналася співачка. — А другий і основний — якщо ти хочеш досягти своєї мрії, не жалійся на обставини навколо. Твою мрію ніхто, окрім тебе, не здійснить, просто вставай і роби!»

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Підписники артистки відреагували на фото та її відвертість. Але були і ті, хто не побачив схожісті з сучасними фото Наді.

«Очі все ті ж», — написали у коментарях.

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«Не схожа мені))))» — зазначив шеф-кухар Володимир Ярославський.

«Якщо чесно, я така різна на всіх фотках, шо капець», — відповіла йому Надя.

Раніше колишній чоловік Дорофєєвої Дантес зізнався, що він щасливий батько.

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