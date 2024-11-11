Можна збожеволіти: Надя Дорофєєва звернулася до шанувальників

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розкрила секрет стрункої фігури, завершила великий тур містами України. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка поділилася враженнями від виступів та пригадала найнебезпечніші моменти на сцені під час повітряних тривог. За словами співачки, лише один концерт був припинений через загрозу за три пісні до фіналу.

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«2 концерти було перенесено на 2025 рік ще до нашого приїзду, через майже щоденні тривоги: Суми та Прилуки (адже до вас планували одразу після Сум), — написала Надя. — Зараз кожен концерт туру ти їдеш у місто і не знаєш, чи відбудеться він. Під час концерту я періодично дивлюсь на свого турменеджера, який стоїть за лаштунками. Якщо він не дивиться в телефон, то значить, все добре. Якщо я повертаюсь і він напружений і дивиться в телефон, значить, вже десь є тривога. Він завжди моніторить, щоб, якщо що, вчасно зупинити концерт».

Співачка розказала, що приймає всі виклики, які зараз переживає Україна, й не сумнівається в тому, що подібні тури потрібні не тільки музикантам, а й слухачам.

«Така реальність, — поділилася Надя. — І я її приймаю, бо інакше можна збожеволіти. Сьогодні я вже не сумніваюся у необхідності турів, як це було у 22-му. Бачу, як людям в різних куточках України це важливо. На жаль, у деяких містах не можна виступати. Не думайте, будь ласка, що ми вас оминаємо, просто це прям зовсім небезпечно для такого великого скупчення людей. І мені від цього дуже боляче».

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Шанувальники підтримали артистку та подякували їй за виступи.

«Була в 14 містах, це було неймовірно! Дуже дякуємо тобі та твоїй команді за цей неймовірний тур», — написали фанати співачки.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що колишній чоловік Наді Дорофєєвої музикант Дантес вразив зізнанням.

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