Щасливий батько: Дантес шокував зізнанням (фото)
Популярний співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Дантес, який нещодавно чуттєво звернувся до рідного Харкова, здивував шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир виклав декілька кадрів з сімейним улюбленцем — собакою Василем. Таким чином Дантес відсвяткував рік від народження Василя, який дуже часто зʼявляється на його світлинах.
«Я щасливий батько ангелочка)))», — підписав добірку світлин Володимир.
Підписники відразу зреагували на фото веселими коментарями та зізналися, що сам співак і його улюбленець дуже схожі між собою.
«Коли купив Мальтіпу на OLX», — написали у відповідь.
«Не розумію чим, але ви так схожі, — вирішили підписники. - З Днем народження, Василь».
«З днем народження, Василь! — привітали собаку. - Заради тебе підписана на Дантеса)»
Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Надя Дорофєєва звернулася до мережі.
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