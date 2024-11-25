Щасливий батько: Дантес шокував зізнанням (фото)

Популярний співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Дантес, який нещодавно чуттєво звернувся до рідного Харкова, здивував шанувальників. На своїй сторінці у соціальній мережі Володимир виклав декілька кадрів з сімейним улюбленцем — собакою Василем. Таким чином Дантес відсвяткував рік від народження Василя, який дуже часто зʼявляється на його світлинах.

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«Я щасливий батько ангелочка)))», — підписав добірку світлин Володимир.

Дантес відсвяткував день народження Василя

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Підписники відразу зреагували на фото веселими коментарями та зізналися, що сам співак і його улюбленець дуже схожі між собою.

«Коли купив Мальтіпу на OLX», — написали у відповідь.

«Не розумію чим, але ви так схожі, — вирішили підписники. - З Днем народження, Василь».

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«З днем народження, Василь! — привітали собаку. - Заради тебе підписана на Дантеса)»

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Надя Дорофєєва звернулася до мережі.

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