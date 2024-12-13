«Готов продати рідкісний рояль»: син Повалій намагається врятувати майно співачки-зрадниці в Україні

Син співачки Таїсії Повалій Денис Повалій хоче повернути земельні ділянки, авто та право на виконання дев'яти пісень, які цієї осені Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави. Про це він повідомив в Instagram.

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«Сьогодні о 15.30 у Києві розбір нашої апеляції щодо конфіскації майна моєї родини. Адвокат, який по дружбі допомагав мені її складати виявився не готовий ризикувати репутацією і представляти інтереси підсанкційної особи, хоча, за її словами, „він не з полохливих“. Шанси на перемогу оцінив у 3%. Я так і не зрозумів чи надає суд автоматом обвинуваченому pro bono адвоката як у гучному серіалі Better Call Saul:) Ми вже витратили більше штуки євро тільки на послуги ВАКС щоб подати апеляцію, але на кону „all in“ і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги „піт-буля“, який готовий пободатися із системою», — написав він.

Зазначимо, що за даними ЗМІ, Денис Повалій живе з дружиною в Іспанії, а майно зрадниці в Україні оформлено на нього, а також на матір колаборантки Ніну Данилівну Гирявець.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України.

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