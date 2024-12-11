Україна атакувала нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі: у місцях «прильотів» сильні пожежі (фото, відео)
Нещодавно «добрі» дрони атакували НПЗ та підприємство ВПК у Калузької області росії, а у ніч на 11 грудня, вибухи були чутні в російських Брянську та Таганрозі.
ASTRA повідомляє, що у Брянську пожежа виникла в районі місцевого НПЗ. За одними даними, горить нафтопереробний завод «Транснафти». За іншими — наливний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень під Брянськом.
Місцева влада заявляла про "10 збитих безпілотників літакового типу" та "займання виробничого об'єкта", яке "нині приборкане".
Дуже голосно було і в Таганрозі Ростовської області росії. Роспаблики пишуть як про ракетний удар, так і про атаку БпЛА. Повідомляється, що ушкоджено промислове підприємство.
Місцева адміністрація заявляла, що постраждалих немає та що згоріло 14 машин на парковці.
Про те, що це за підприємство, не повідомляється. Втім, місцеві жителі у мережі писали, що може йтися про західну частину Таганрога, де розташовано «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва».
Раніше повідомлялося, що після атаки з повітря в Ростовській області горіло підприємство «Атлас», розташоване неподалік Кам'янського.
Фото з відкритих джерел119
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