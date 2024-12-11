Україна атакувала нафтобазу у Брянську та авіапідприємство у Таганрозі: у місцях «прильотів» сильні пожежі (фото, відео)

Нещодавно «добрі» дрони атакували НПЗ та підприємство ВПК у Калузької області росії, а у ніч на 11 грудня, вибухи були чутні в російських Брянську та Таганрозі.

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ASTRA повідомляє, що у Брянську пожежа виникла в районі місцевого НПЗ. За одними даними, горить нафтопереробний завод «Транснафти». За іншими — наливний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень під Брянськом.

Місцева влада заявляла про "10 збитих безпілотників літакового типу" та "займання виробничого об'єкта", яке "нині приборкане".

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Дуже голосно було і в Таганрозі Ростовської області росії. Роспаблики пишуть як про ракетний удар, так і про атаку БпЛА. Повідомляється, що ушкоджено промислове підприємство.

У Таганрозі після атаки з повітря почалася пожежа, фото з відкритих джерел

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Місцева адміністрація заявляла, що постраждалих немає та що згоріло 14 машин на парковці.

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Про те, що це за підприємство, не повідомляється. Втім, місцеві жителі у мережі писали, що може йтися про західну частину Таганрога, де розташовано «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва».

Раніше повідомлялося, що після атаки з повітря в Ростовській області горіло підприємство «Атлас», розташоване неподалік Кам'янського.

Фото з відкритих джерел

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