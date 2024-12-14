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Понад 130 дронів різних типів: Повітряні Сили розповіли деталі нічної атаки ворога

10:15 14 грудня 2024
Сили ППО

Вночі 14 грудня, коли безпілотники ГУР влаштували «бавовну» в російському Орлі, ворог запустив по Україні 132 дрони, з яких силам ППО вдалося збити 58, ще 72 не досягли цілі, а два взагалі повернулися в рф.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Ударні БПЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів запускалися з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово.

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У протидії ворожим «пташкам» було задіяно зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Дрони збивали у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

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Вранці 14 грудня в Україні знову оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що окрім інших регіонів, вночі 14 грудня ворог атакував своїми дронами столицю. Повітряна тривога в Києві тривала більше 3 годин. Також від безпілотників страждали Запоріжжя і Дніпропетровщина.

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Фото Генштабу ЗСУ

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