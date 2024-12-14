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Спорт

Японський кікбоксер ефектно вирубав суперника на 2-й секунді раунду (відео)

16:07 14 грудня 2024
Канато Уено

Японський кікбоксер Каната Уено, який виступає в професіональних турнірах K-1 у ваговій категорії до 60 кг, став автором приголомшливого нокауту на 2-й секунді раунду. Раніше японський боєць ММА блискавично нокаутував суперника за 4 секунди бою.

У рамках Гран-прі K-1 у Токіо 18-річний Уено зустрівся зі своїм співвітчизником Сакуєю Уедою. Коли почався другий раунд бою, Уеда пішов на вітання з суперником рукавичкою, але чи не відразу нарвався на потужний удар ногою з «колесом», що обертається.

Додамо, що Катана Уено виграв у році, що минає, всі три бої. Причому щоразу японець перемагав достроково — у першому та другому раундах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в лізі кулачних боїв американець нокаутував суперника на 3-й секунді поєдинку.

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Фото mmafighting.com

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