У Києві вранці 14 грудня під час руху загорілася автівка: що відомо

У Києві вранці сталася надзвичайна подія. Просто під час руху загорівся легковий автомобіль. Все сталося на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі, повідомили у ДСНС Києва.

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Згідно з оприлюдненою інформацією, повідомлення про пожежу на гарячу лінію надійшло о 09:47 14 грудня. Йшлося про загоряння легкового автомобіля «Lanos».

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Пожежу ліквідували о 10:14.

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Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Відео з місця пожежі опублікували столичні пабліки.

Нагадаємо, що влітку велика пожежа виникла на паркувальному штрафмайданчику поруч із Дарницьким автомобільним мостом. Тоді густий чорний дим від згорілих автомобілів піднявся високо над містом — його можна було спостерігати буквально з кожного району Києва.

Фото ДСНС Києва

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