41.43 / 41.94 43.56 / 44.24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві вранці 14 грудня під час руху загорілася автівка: що відомо

12:06 14 грудня 2024
На місці подій

У Києві вранці сталася надзвичайна подія. Просто під час руху загорівся легковий автомобіль. Все сталося на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі, повідомили у ДСНС Києва.

Згідно з оприлюдненою інформацією, повідомлення про пожежу на гарячу лінію надійшло о 09:47 14 грудня. Йшлося про загоряння легкового автомобіля «Lanos».

РЕКЛАМА

Пожежу ліквідували о 10:14.

РЕКЛАМА

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

РЕКЛАМА

Відео з місця пожежі опублікували столичні пабліки.

Нагадаємо, що влітку велика пожежа виникла на паркувальному штрафмайданчику поруч із Дарницьким автомобільним мостом. Тоді густий чорний дим від згорілих автомобілів піднявся високо над містом — його можна було спостерігати буквально з кожного району Києва.

Фото ДСНС Києва

109

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат Оселедець під периною&nbsp;— Фото: molbuk.ua

Смачніше «шуби»: готуємо польський салат «Оселедець під периною»

Христина на сцені

Шукала Ніколаєва, а знайшла майбутнього чоловіка: старша донька Примадонни розповіла історію знайомства із Земцовим

Гороскоп на 14-15 грудня, фото Pixabay

Приємні сюрпризи та нові перспективи: на які знаки зодіаку чекає удача у вихідні 14−15 грудня

Гороскоп для шести знаків зодіаку, фото Pixabay

Забудьте про невдачі: після ретроградного Меркурія у житті шести знаків зодіаку розпочнеться біла смуга

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту