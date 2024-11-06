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Події

«Заробляли» на ухилянтах: на Закарпатті викрили очільника районного ТЦК та заступника комбрига тероборони

16:37 6 листопада 2024
затримання

На Закарпатті правоохоронці ліквідували схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку.

За даними СБУ, організаторами схем були керівник районного ТЦК та заступник командира бригади тероборони.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожий алгоритм: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

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Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких «послуг» становила від 4 тис. американських доларів з клієнта.

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На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом).

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ затримала велику злочинну групу, яка заробила на ухилянтах 40 мільйонів гривень.

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