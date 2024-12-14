Довгий час Джордж Клуні вважався одним з найгарніших чоловіків світу, а також одним з найзавидніших холостяків Голівуду.

Але 2013 року на шляху зірки зустрілася правозахисниця Амаль Аламуддін і дуже скоро він обзавівся штампом у паспорті, а потім і двома чарівними дітьми: 6 червня 2017 року у пари народилися дочка Елла та син Олександр, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Дітей ретельно оберігають від публічності, батьки одразу дали зрозуміти, що не хочуть, щоб їхні обличчя з'являлися на сторінках газет та журналів. Однак інсайдери запевняють, що не все так гладко, як здається.

І що у відносинах подружжя настала криза. А виною всьому захоплення політикою. Актор активно підтримував на минулих виборах президента США Камалу Харріс, він з головою пішов у агітацію, і тоді стосунки вдома серйозно охололи. До того ж перемога Трампа дала йому зрозуміти, що навіть його позиція нічим не допомогла Харріс, і всі зусилля виявилися марними.

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«Його самолюбство сильно защемлено, він став похмурим, і Амаль не збирається довго це терпіти», — розповідають джерела в оточенні пари.

Вихід на публіку

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Стосунки подружжя псує і те, що 63-річний Клуні має намір виступати на Бродвеї зі своєю сценічною версією фільму «На добраніч і успіхів».

«Джордж схвильований можливістю зіграти на Бродвеї, чого він ніколи раніше не робив, і це відверне його від недавньої ганьби в політичній сфері», — пояснив інсайдер. — Але це означатиме, що йому доведеться провести шість місяців у Нью-Йорку між репетиціями та виступами".

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Отже, сім'я буде розлучена, адже Амаль доведеться залишитися з дітьми в Європі.

Подружжя намагається зрозуміти, як їм далі будувати взаємодію, як жити на дві країни.

«Амаль, можливо, не зможе його часто відвідувати. Їй доведеться залишитись у Європі, де їхні діти вже дуже добре влаштувалися», — розповідають джерела Radar.

Про те, чиї діти Елла та Олександр, однокласники не знають, тож дочці та сину зірки досі вдається уникнути зайвої уваги.

Переїзд на Мангеттен — повне позбавлення приватності, адже там залишатися непоміченими буде вкрай складно.

Є ще один аргумент проти переїзду — це робота Амаль Клуні. Вона змушена проводити багато часу в Європі та регулярні далекі перельоти — не найкраща ідея.

«Пара, звісно, може перебувати у розлуці тижнями, що, очевидно, буде для них нелегко. Вони вже пройшли через цей період і користі для шлюбу не було. Но тогда им удалось уладить все разногласия. Друзья переживают, что теперь может не выйти», — розповів інсайдер.

Також відзначимо, що попри політичні амбіції чоловіка Амаль і цього року не увійшла до ТОП-100 найвпливовіших жінок світу.

Фото meaww.com/

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