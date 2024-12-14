Не будемо виконувати чужі рішення: президент Хорватії осоромився заявою про війну в Україні

В той час, як Захід знову заговорив про відправлення своїх військ до України, проросійськи налаштований президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не допустить цього. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

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«Хорватський солдат не буде воювати на чужих війнах. Поки ми є свідками глобальних змін і конфліктів, які можуть мати незліченні наслідки для глобального миру та порядку, знову починаються дискусії щодо можливого від’їзду солдатів окремих країн НАТО в Україну. Поки я президент, я буду тримати Хорватію подалі від таких конфліктів», — йдеться в повідомленні президента.

Міланович додав, що «Хорватія не буде виконувати чужі рішення бездумно і за наказом».

«Вона буде обережною і дбатиме про власні інтереси, постійно сумніватиметься в тому, що відбувається навколо нас, але буде чесною і лояльною до тих, з ким уклала союз», — сказав Зоран Міланович.

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Додамо, що цієї осені президент Хорватії, який симпатизує путіну, не погодив участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU. На його думку, «це потенційно може бути шкідливим для національних інтересів».

Раніше ще один союзник путіна в ЄС, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, наполегливо переконував Захід в серйозності ядерних погроз росії.

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