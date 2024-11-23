Погрози путіна слід прийняти за чисту монету: Орбан знову виступив з неоднозначною заявою

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує підтримувати путіна. Тепер він хоче дати зрозуміти Заходу, що ядерні загрози росії серйозні.

«Будуть наслідки, якщо хтось атакує кремль або підтримує Україну в цьому. москва має найсучаснішу та руйнівну зброю», — наводить його слова видання N-tv.

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Орбан закликав серйозно сприймати погрози росії здійснити нові атаки новою зброєю.

«Якщо вони щось скажуть з цього приводу, це слід прийняти за чисту монету, — сказав Орбан — Це не комунікаційний трюк, це не хитрість, це було змінено і матиме наслідки».

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Віктор Орбан, чия країна зараз головує в ЄС, попередив, що росія базує «свою політику та своє місце у світі на військовій силі».

«москва цінує свій статус однієї з найпотужніших армій у світі, що володіє найсучаснішою та руйнівною зброєю», — додав він.

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Нещодавно росія знизила поріг для використання своєї ядерної зброї — США засудили цей крок як «безвідповідальний». Орбан є найближчим союзником кремля в ЄС. Він неодноразово закликав до мирних переговорів і відмовлявся надіслати військову допомогу Україні. У липні він викликав різку критику з боку партнерів по ЄС через самопроголошену «мирну місію» в москві.

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