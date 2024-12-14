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Шоу-бізнес

Алла Пугачова сама віддала майже 2 млн доларів: стало відомо, як Примадонна стала жертвою шахрайки Властиліни

17:46 14 грудня 2024
Пугачова довірила гроші аферистці, фото tochka.net

На жаль, ні слава, ні народна любов не можуть гарантувати захист людини від шахраїв. Особливо, коли ті роздають дуже привабливі пропозиції на кшталт: «Приносьте гроші, а за місяць отримаєте їх із 20-відсотковим прибутком!»

Саме такі обіцянки роздавала відома у 90-ті роки минулого сторіччя шахрайка Властиліна (справжнє прізвище Соловйова), розповідає видання «Таємниці зірок».

Так звана «бізнес-вумен» діяла дуже майстерно. Вона не тільки виманювала гроші, а й допомагала людям, які могли привести до неї нових клієнтів.

До прикладу, ЄфимуШифріну вона дала 10 тисяч доларів на бенефіс, тоді як сам він за концерт заробляв лише тисячу. Надії Бабкіній махінаторка подарувала свій «Мерседес» і т.д.

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Зійшлася вона і з Аллою Пугачовою. Так вийшло, що співачка жила з Властиліною на одній вулиці, і вони ходили одна до одної на гостини. Пугачова тоді ще була одружена з Филипом Кіркоровим.

Пугачова й Властиліна

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Але коли у 1995 році Властиліну заарештували за звинуваченням у шахрайстві в особливо великих розмірах та в організації фінансової піраміди, всіх зірок як вітром здуло. Під час обшуку в офісі Соловйової виявили паспорт… Алли Пугачової.

«Він лежав у сейфі, — згадує Властиліна. — Річ у тім, що за кілька тижнів до мого арешту Алла віддала мені 1 750 000 доларів. Через місяць я обіцяла їй повернути три мільйони з хвостиком. Пугачова поспішала на концерт, тож залишила у мене паспорт, щоб оформити всі документи. Але забрати їх не встигла. Втім, і гроші повернути мені також не вдалося. Через арешт. Хоч я й знала, що Алла принесла мені останні гроші, а частину позичила у друзів».

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За словами директора Шифріна, Аллі Борисівні терміново потрібні були гроші, — на початку 90-х їй хотіли віддати будівлю кінотеатру «Форум», щоб відкрити там «Театр пісні Пугачової». За це треба було заплатити 3 млн рублів. Примадонна зібрала трохи більш як половину й принесла їх Соловйовій, щоб через місяць забрати подвоєну суму. Але за тиждень до кінця терміну шахрайку заарештували і Пугачова залишилася ні з чим.

Також без грошей залишилися ще 16 тисяч вкладників піраміди.

Соловйова запевняє, що Примадонна на неї не тримає образу. За словами Пугачової, до Властиліни вона принесла не свої гроші.

«Мене попросили, і я відвезла. А коли піраміда лопнула, мені довелося їх віддавати. Дуже безглуздо вийшло. Але я відношусь до цього філософськи: десь втратиш, а десь знайдеш», — уточнила Примадонна.

Нагадаємо, недавно Пугачова згадала улюблений смак свого дитинства.

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