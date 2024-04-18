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Суспільство та люди

В Україні викрили нову шахрайську схему: як протидіяти

20:05 18 квітня 2024
Посилка

Правоохоронці постійно виявляють нові шахрайські схеми, покликані позбавити українців не тільки від грошей, але й від упевненості і стабільній роботі банків і компаній. І вдвічі огидніше, коли шахраї використовують бренди шанованих державних компаній, наприклад, «Укрпошти».

Про таку схему попередив Центр протидії дезинформації.

Вона досить проста — на телефон людини приходить повідомлення нібито від «Укрпошти» (яка чомусь на російський манер названа «Поштою України») про посилку, але для його отримання потрібно підтвердити адресу доставки, перейшовши за невідомим посиланням.

І саме воно може бути небезпечним, адже таким чином шахраї отримають доступ до ваших персональних даних.

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Цікаво, що в тому ж таки повідомленні присутня й інша назва нібито «Укрпошти» — «Ukra Post», що теж змушує насторожитися.

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Тож в Центрі закликають не переходити за сумнівними посиланнями, блокувати адресу відправника, а у разі виникнення питань — звертатися безпосередньо на гарячу лінію «Укрпошти».

Нагадаємо, що жертвами шахраїв стають і відомі українці, як-от наприклад, телеведуча Алла Мазур. Виявилося, що вона потрапила під дію чорної схеми в Telegram.

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