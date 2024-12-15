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Один неправильний рух: мільярдер, який створив бренд Mango, трагічно загинув у горах Іспанії

9:35 15 грудня 2024
Ісак Андік загинув у горах, фото з Вікіпедії

Влітку цього року біля берегів Сицилії затонула яхта британського мільярдера Майка Лінча. Тоді загинули люди, а сам бізнесмен і його дочка вважалися зниклими безвісти.

Цими днями в Іспанії загинув ще один відомий бізнесмен — засновник мережі магазинів одягу Mango — 71-річний Ісак Андік. Як повідомляє bloomberg.com, трагічний випадок стався неподалік печер Сальнітре (гірський масив Монтсеррат неподалік Барселони), куди він вирушив разом із рідними. Преса пише, що з ним знаходився, зокрема, один із синів.

Стежка там заросла травою і часто перетинається ярами, в один з яких і впав Ісак Андік, який любив піший туризм.

Місцевий екскурсовод не виключав, що бізнесмен та його родичі хотіли пройти від печер Сальнітре до монастиря Монсеррат. Близько полудня в суботу його рідні зателефонували рятувальникам і повідомили про НП, проте медики, які прибули на місце, лише констатували смерть бізнесмена.

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Нагадаємо, що роком раніше в Італії загинула модельєрка Віргінія фон Фюрстенберг. Її тіло знайшли у місті Мерано на терасі п'ятизіркового готелю Palace Hotel. Стверджувалося, що вона випала з вікна і що це був нещасний випадок.

Фото з Вікіпедії

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