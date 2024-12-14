Макрон хоче відправити 40 тисяч солдатів в Україну: стали відомі подробиці

За повідомленнями ЗМІ, Еммануель Макрон розглядає можливість відряджання солдатів в Україну. Президент Франції хоче продемонструвати силу у зовнішній політиці — в той час як вдома, в Парижі, він веде майже програшну битву, пише видання N-tv.

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«Усередині країни Еммануель Макрон перебуває на межі повного провалу. Призначення нового прем'єр-міністра Франсуа Байру нічого не змінює. Це пов'язано з тим, що довірена особа французького президента в майбутньому буде залежати від толерантності лівих або праворадикального „Національного об'єднання“ (RN). В іншому випадку новий уряд опиниться на межі краху вже через кілька місяців через суперечки щодо бюджету — так само, як і старий уряд Мішеля Барньє», — йдеться у статті.

Як зазначає видання, єдиним проблиском надії для Макрона в цій незручній ситуації є зовнішня та оборонна політика. Тут він має конституційні повноваження приймати рішення, які в основному не оскаржуються парламентом. Зараз у пресу просочилася інформація, що Макрон хоче відправити 40 тисяч солдатів в Україну як миротворчі сили після закінчення війни з росією. Серед членів НАТО зростає підтримка цієї ідеї французського президента. Макрон вже кілька разів згадував про розгортання французьких сухопутних військ в Україні.

Наприклад, він говорив про це під час зустрічі в Парижі з президентом України Володимиром Зеленським та своїм майбутнім американським колегою Дональдом Трампом. Останній, як відомо, заявляв про бажання закінчити війну в Україні за 24 години. Кажуть, що Трамп вже працює над стратегією, щоб змусити Київ і москву сісти за стіл переговорів.

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Зустріччю трьох президентів Макрон надсилає чіткий сигнал: до закінчення свого терміну повноважень у 2027 році він хоче бути в авангарді формування політики безпеки в Європі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не був запрошений на зустріч з нагоди відкриття відреставрованого собору Паризької Богоматері. Однак це відповідало протоколу: був присутній федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Про стосунки між Шольцом і Макроном часто говорили, але принаймні їх об'єднують спільні проблеми. Зрештою, і французький, і німецький уряди нещодавно зазнали краху через суперечку щодо відповідних бюджетів на наступний рік — їхні політичні опоненти звинувачують у цьому Шольца і Макрона.

В іншому канцлер і французький президент мають не так багато спільного, найменше це стосується їхнього ставлення до політики щодо України. Якщо Шольц позиціює себе у виборчій кампанії як розважливий канцлер миру, наголошуючи на поміркованості, коли йдеться про військову підтримку, то Макрон любить провокувати сміливими наступальними діями — при цьому Німеччина постачає значно більше зброї, ніж Франція.

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Ситуація для просування ідеї Макрона зараз особливо сприятлива: за даними інформаційної агенції DPA, вже кілька тижнів тривають конфіденційні переговори між представниками кількох країн НАТО про те, як можна було б контролювати можливе майбутнє припинення вогню в Україні. Передумовою для цього є прагнення Дональда Трампа закликати воюючі сторони до переговорів. У цьому контексті пропозиція Макрона відправити десятки тисяч європейських солдатів в Україну не здається такою вже надуманою, хоча підтвердження ще не надійшло.

В інтерв'ю виданню N-tv австрійський військовий експерт Густав Ґрессель не виключив розгортання європейських сухопутних військ в Україні, якщо Трамп реалізує свої плани й покладе на європейців більшу відповідальність за свою безпеку. Для того, щоб НАТО змогло ефективно захистити буферну зону в Україні від російських військ, Грессель вважає «300 тисяч військових нижньою межею, щоб не поступатися рф».

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У цьому контексті не буде несподіванкою, якщо Макрон обговорив розгортання 40 тисяч європейських солдатів в Україні з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час свого візиту до Варшави. Однак офіційно уряди різних країн ЄС зберігають мовчання на тему мирного плану.

Раніше ЗМІ назвали чотири сценарії закінчення війни для України за президента Трампа.

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