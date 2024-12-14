Команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими чиновниками про припинення війни

Команда новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки провела обговорення з Білим домом і українськими лідерами в рамках спільних зусиль з пошуку шляхів припинення війни з росією. Радники Трампа і члени Кабінету міністрів, які дотримуються різних поглядів на Україну, ще не представили Києву концептуального або конкретного мирного плану, повідомили NBC News кілька джерел, обізнаних з цим питанням.

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Попри обіцянки Трампа швидко закінчити війну, залишається незрозумілим, чи зможе він переконати президента путіна припинити бойові дії, оскільки російські війська закріплюються на сході України. Також незрозуміло, чи спілкувалася команда Трампа з урядом путіна щодо України, і якщо так, то що саме було передано кожною зі сторін.

Відповідаючи на запитання, чи активно він працює над припиненням війни, Трамп відповів: «Так, працюю». Але новообраний президент відмовився сказати, чи говорив він з путіним після виборів.

«Я не хочу нічого говорити про це, тому що я не хочу робити нічого, що могло б перешкодити переговорам», — сказав Трамп.

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Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм ймовірним наступником, республіканцем Майком Волтцом, якого Трамп запропонував на цю посаду, повідомив виданню високопоставлений чиновник адміністрації. Вони зосередилися на обміні відповідною інформацією, але не досліджували стратегії припинення війни або забезпечення перемир'я. Ці обговорення гарантують, що перехідна команда Дональда Трампа не буде здивована будь-якими діями адміністрації Байдена щодо України до інавгурації новообраного президента в січні, сказало джерело.

«Дональд Трамп дійсно серйозно налаштований на те, щоб досягти припинення вогню в перший же день», — повідомив високопоставлений чиновник адміністрації.

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Команда Трампа докладає всіх зусиль, щоб домогтися паузи в бойових діях, яка відкрила б шлях до мирних переговорів, але виклики залишаються складними.

Відповідаючи на запитання, чи працюють Волтц та інші члени перехідної команди Трампа з адміністрацією Байдена над планом припинення вогню, речник перехідної команди Брайан Г'юз сказав, що так. «Конгресмен Волтц і радник з національної безпеки Джейк Салліван контактують з багатьох питань. Мета полягає в тому, щоб світ зрозумів, що існує бажання, щоб перехідний період сприймався як сильна Америка, яка працює на благо миру і стабільності в усьому світі, доки новообраний президент Трамп не складе присягу», — пояснив він.

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За словами двох джерел, близьких до Києва, а також колишніх американських чиновників, які спілкуються з українськими посадовцями, команда Трампа ще не повідомляла уряд Володимира Зеленського про будь-які потенційні плани. Але останні зустрічі та розмови між Зеленським, Трампом та їхніми радниками були конструктивними, включно з особистою зустріччю в Парижі за посередництва президента Франції Еммануеля Макрона.

«Атмосфера в плані взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського і самого Трампа, поки що позитивна», — сказало одне з джерел.

Україна та її прихильники у Вашингтоні та Європі побоювалися, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому з думкою, що Київ є головною перешкодою для припинення війни. Але пости новообраного президента в соціальних мережах свідчать про те, що він вважає проблемою путіна, а не Україну.

«Є відчуття, що Трамп розуміє, що українці не є перешкодою на шляху до миру», — сказало одне з джерел.

«Але немає жодних ознак того, що путін готовий піти на поступки або що його загальна мета — отримати ефективний контроль над Україною — змінилася», — зауважив Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

На думку аналітиків і колишніх американських дипломатів, в останні тижні на полі бою на сході України спостерігається перелом на користь росії, оскільки Київ відчуває нестачу живої сили, і, як наслідок, кремль буде неохоче припиняти бойові дії. Крім того, росія не захоче погодитися на припинення вогню, поки українські війська продовжують утримувати територію в Курській області рф.

Команда Трампа, ймовірно, відкине давню мету України — приєднатися до альянсу НАТО — як спосіб переконати росію вступити в мирні переговори з Києвом, кажуть обізнані джерела. Замість цього Україні можуть запропонувати гарантії безпеки з боку деяких членів Альянсу. Зеленський запропонував ідею розміщення іноземних військ у країні до того часу, поки Київ не зможе приєднатися до НАТО.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які сценарії припинення війни розглядають партнери України.

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