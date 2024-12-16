Зашкодить репутації: уряд Швейцарії відхилив податок для надбагатих

Уряд Швейцарії, компанії якої постачають електронні компоненти для дронів до росії, відхилив пропозицію підвищити податки на спадщину для надбагатих, що зменшило шанси на проходження цього закону на загальнонаціональному голосуванні. Із такою пропозицією виступила політична група «Молоді соціалісти», яка на початку цього року вирішила запровадити 50-відсотковий податок на спадщину понад 50 мільйонів франків (56 мільйонів доларів США), щоб зібрати кошти на боротьбу зі зміною клімату.

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Уряд заявив, що вищі податки зашкодять репутації країни і потенційно коштуватимуть більше, ніж отримані доходи, пише Bloomberg.

Хоча «Молодим соціалістам» вдалося зібрати понад 100 000 підписів, що є необхідною умовою для проведення плебісциту, пропозиція також викликала численні попередження з боку мультимільйонерів і мільярдерів, які володіють великими бізнесами, про те, що вони виїдуть з країни, якщо її буде запроваджено.

Посилаючись на дослідження податкових органів, уряд заявив, що новий податок може зібрати понад 4 мільярди франків за інших рівних умов. Але, за його оцінками, понад три чверті потенційних податкових надходжень буде втрачено, оскільки ті, кого це торкнеться, покинуть Швейцарію. Відтік заможних резидентів також вплине на інші податки на прибуток і багатство, що погіршить становище держави, зазначається в доповіді. Як йдеться у публікації, у Швейцарії наразі найнижчі податки на прибуток у Європі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найбільший акціонер Hermès хоче усиновити садівника, щоб передати йому свої статки. У Швейцарії усиновлення дорослої людини не є неможливим, але це незвично, і адвокати займаються процедурою усиновлення.

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