Як українські Су-27 захищаються від російської ППО: фахівці пояснили

Рідкісне відео, на якому винищувач Су-27 ВПС України скидає американські планерні бомби на російський плацдарм на заході Курської області, підтверджує, що українські бійці використовують крилаті бомби GBU-39 з GPS-наведенням та скидають їх під великим кутом, щоб збільшити дальність польоту, пише видання Forbes.

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На відео показано, як двомоторний Су-27 — один з близько 40 надзвукових літаків, що залишилися на озброєнні України, — набирає висоту над зеленим ландшафтом і випускає чотири GBU-39 з одного пілону під лівим крилом. Як тільки бомби падають, пілот негайно повертає ліворуч і розвертається. Все це робиться для того, аби створити якомога більшу відстань між літаком і будь-якими російськими засобами протиповітряної оборони в цьому районі.

Цей метод — низький політ, підйом, скидання бомб, відхід — мінімізує вразливість бойового літака до ворожого вогню, не обмежуючи при цьому дальність польоту бомби. Але польоти високо в полі зору ворожих радарів небезпечні для всіх літаків, окрім найбільш малопомітних. А Су-27 зовсім не малопомітний.

Тому українські Су-27, як і аналогічно обладнані МіГ-29, вишиковуються в лінію для планерного бомбометання з невеликої висоти, де рельєф місцевості може замаскувати їх від радарів. В останню секунду перед скиданням бомб винищувачі підіймаються вгору, щоб надати боєприпасам висхідної траєкторії. Розгорнута таким чином GBU-39 може пролетіти близько 65 кілометрів.

Цього явно достатньо для того, щоб українські МіГ і Су не потрапляли в зону ураження під час скидання планерних бомб. Хоча цього року росіяни змогли збити немало українських літаків, в тому числі кілька Су-27, знищення літаків такого класу трапляються рідше.

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Як зазначає видання, російська кампанія з планерного бомбардування набагато масштабніша за українську, оскільки російські ВПС мають набагато більше літаків і набагато більше бомб, ніж українські, і можуть стабільно скидати близько 100 бомб на день. Українці ж можуть витрачати з десяток або дюжину планерних бомб за день, розподіляючи їх між американськими GBU-39, французькими Hammer і потенційно новими українськими моделями. Тому ЗСУ зазвичай надають пріоритет важливим цілям, таким як мости, командні пункти та ізольовані укріплені осередки російських військ, а не безладно бомбардують окопи й прифронтові міста, як це роблять росіяни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що російську техніку під Курськом перемелюють «Джавеліни».

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