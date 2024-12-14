З великої кількості відеозаписів бойових дій в Курській області є спокуса зробити висновок, що саме вибухові дрони вивели з ладу більшість бронетехніки, яку російські війська тут втратили, пише видання Forbes.

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Але цей висновок може бути помилковим. Безпілотники FPV передають відео в реальному часі своїм операторам, тож є достатньо доказів їхніх ударів. Але ці докази суперечать реальній ситуації на 250-кілометровій ділянці фронту, яку українські війська утримують на Курщині.

Ця реальність полягає в тому, що протитанкові ракетні команди, а не оператори безпілотників, несуть відповідальність за багато влучень в російську техніку.

«Дуже смішно бачити, як усі думають, що безпілотники усім заправляють», — написав Крігсфоршер, оператор безпілотника підрозділу морської піхоти України, чия команда допомагає захищати західний край виступу на Курщині.

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За два дні російських атак 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк зс рф втратив 17 броньованих машин у зоні відповідальності Крігсфоршера.

Більшість з них були виведені з ладу мінами або протитанковими керованими ракетами, такими як американський «Джавелін» (Javelin) або українська «Стугна-П».

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«Лише після цього почали працювати безпілотники FPV», — зазначив Крігсфоршер.

«Загалом я бачу, що приблизно від 10 до 15 відсотків бронетехніки було знищено за допомогою ПТРК — я маю на увазі, під час руху», — додав він.

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Попри дедалі більшу досконалість дронів, яких Україна будує більше мільйона на рік, та зростаючу майстерність операторів, українським БПЛА все ще не вистачає руйнівної сили ПТРК Javelin зразка 1990-х років. За потужністю вибуху 35-кілограмовий Javelin еквівалентний дюжині безпілотників FPV. А в руках досвідченої команди однієї з українських десантно-штурмових бригад Javelin може бути ще більш смертоносним.

Те, що ракети все ще переважають безпілотники в Курську, є ще одним нагадуванням про те, що в механізованій війні, як і в багатьох інших речах, зовнішній вигляд може бути оманливим, констатую автор статті.

Раніше повідомлялося, що російські війська в Курській області через катастрофічні втрати у військовій техніці змушені пересідати з танків і БМП на вантажівки.

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