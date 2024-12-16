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Картопляна запіканка: ситна та доступна страва, яка кожному буде до смаку

20:05 16 грудня 2024
Картопляна запіканка

Сирна, вершкова та ідеально запечена картопля - це гарнір, до якого ми звертаємося практично на кожне свято. Тонко нарізану картоплю запікають із вершково-часниковою сумішшю та сирною начинкою до золотистого кольору. Це ідеальний та легкий, але вражаючий гарнір, яким можна здивувати під час вечері або особливого вечірнього побачення, пише кулінарний сайт delish.

Інгредієнти:

  • 6 очищених картоплин,
  • 2 ст.л. вершкового масла, плюс ще для сковороди
  • 2 зубчики часнику, подрібнити
  • 1 ½ cкл. жирні вершки
  • ¼ cкл. молоко
  • 1 ст.л. свіжонарізаного чебрецю
  • Щіпка мускатного горіха
  • Сіль
  • Пластівці червоного перцю
  • ½ cкл. свіжотертого пармезану

Приготування:

Розігрійте духовку і змастіть вершковим маслом велику форму для запікання об’ємом 3 літри. Наріжте картоплю товщиною 3−4 сантиметри і покладіть у воду, щоб вона не потемніла.

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У великій сковороді на середньому вогні розтопіть масло. Додайте часник і готуйте до появи аромату приблизно 1 хвилину. Додайте вершки, молоко, чебрець, мускатний горіх, сіль і пластівці червоного перцю. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь до мінімуму. Дайте поваритися 10 хвилин. Зняти з вогню.

Третину картоплі викладіть шарами, злегка внахлест, у підготовлену форму, потім полийте картоплю третиною вершкової суміші. Повторіть з рештою картоплі та вершків, щоб зробити ще два шари.

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Накрийте фольгою і запікайте 45 хвилин. Зніміть фольгу, посипте пармезаном і продовжуйте випікати, поки картопля не стане м’якою, а верх не стане золотистим, 15−20 хвилин. Дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.

Нагадаємо рецепт імбирної картоплі, запеченої у духовці, яка є ідеальним гарніром до чого завгодно.

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