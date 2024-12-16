Картопляна запіканка: ситна та доступна страва, яка кожному буде до смаку

Сирна, вершкова та ідеально запечена картопля - це гарнір, до якого ми звертаємося практично на кожне свято. Тонко нарізану картоплю запікають із вершково-часниковою сумішшю та сирною начинкою до золотистого кольору. Це ідеальний та легкий, але вражаючий гарнір, яким можна здивувати під час вечері або особливого вечірнього побачення, пише кулінарний сайт delish.

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Інгредієнти: 6 очищених картоплин,

2 ст.л. вершкового масла, плюс ще для сковороди

2 зубчики часнику, подрібнити

1 ½ cкл. жирні вершки

¼ cкл. молоко

1 ст.л. свіжонарізаного чебрецю

Щіпка мускатного горіха

Сіль

Пластівці червоного перцю

½ cкл. свіжотертого пармезану

Приготування:

Розігрійте духовку і змастіть вершковим маслом велику форму для запікання об’ємом 3 літри. Наріжте картоплю товщиною 3−4 сантиметри і покладіть у воду, щоб вона не потемніла.

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У великій сковороді на середньому вогні розтопіть масло. Додайте часник і готуйте до появи аромату приблизно 1 хвилину. Додайте вершки, молоко, чебрець, мускатний горіх, сіль і пластівці червоного перцю. Доведіть до кипіння і зменшіть вогонь до мінімуму. Дайте поваритися 10 хвилин. Зняти з вогню.

Третину картоплі викладіть шарами, злегка внахлест, у підготовлену форму, потім полийте картоплю третиною вершкової суміші. Повторіть з рештою картоплі та вершків, щоб зробити ще два шари.

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Накрийте фольгою і запікайте 45 хвилин. Зніміть фольгу, посипте пармезаном і продовжуйте випікати, поки картопля не стане м’якою, а верх не стане золотистим, 15−20 хвилин. Дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.

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