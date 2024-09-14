41.27 / 41.82 45.90 / 46.62
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Запечена картопля: прямо як із багаття

22:26 18 вересня 2024
Запечена картопля

Картопля, запечена на природі на багатті, особливо смачна. Але не завжди є можливість це зробити. Не гіршою буде домашня, приготовлена в духовці. А якщо ще з оселедцевим соусом — це справжня смакота!

Таку страву, мабуть, ви захочете приготувати неодноразово. Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це дуже вдалий рецепт, на мою думку, — каже Елла Іванова. — Вся родина буде у захваті. Та й ви особливо не втомитеся, готуючи страву. Це легко та просто. А головне — смачно та ароматно.

Картопля запечена

РЕКЛАМА
  • Декілька великих картоплин
  • 2 — 3 столові ложки борошна для панірування
  • Сіль

Картоплю миємо, але не очищаємо. У пакет додаємо борошно та сіль. Пануємо в цій суміші картоплю.

Запікаємо у пергаменті при 180 градусах 40−50 хвилин. Час залежить від розміру картоплі. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Надрізаємо картоплини та розкриваємо.

РЕКЛАМА

Додаємо ароматний соус, в якому така суміш:

  • Філе оселедця
  • Солоний огірочок
  • 2 столові ложки сметани або майонезу
  • Зелень (краще кріп)

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кутаби із зеленню та сиром, а також рульки, запеченої з овочами.

Фото з альбому Елли Іванової

108

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Водоліям — добрі новини, Тельцям — фінансовий зиск: які сюрпризи приготували зірки знакам зодіаку 19 вересня

Гороскоп

Водолії отримають несподівану звістку, а Левам випаде шанс виявити свої здібності: гороскоп на середу, 18 вересня

Потап

Головне — прапорець і надпис «Ми з України»: Потап висміяв «патріотів» за кордоном

суд

Штраф у 17 тисяч не платив: українець виграв у ТЦК суд про розшук та «неявку за повісткою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту