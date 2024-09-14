Запечена картопля: прямо як із багаття

Картопля, запечена на природі на багатті, особливо смачна. Але не завжди є можливість це зробити. Не гіршою буде домашня, приготовлена в духовці. А якщо ще з оселедцевим соусом — це справжня смакота!

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Таку страву, мабуть, ви захочете приготувати неодноразово. Рецептом поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це дуже вдалий рецепт, на мою думку, — каже Елла Іванова. — Вся родина буде у захваті. Та й ви особливо не втомитеся, готуючи страву. Це легко та просто. А головне — смачно та ароматно.

Картопля запечена

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Декілька великих картоплин

2 — 3 столові ложки борошна для панірування

Сіль

Картоплю миємо, але не очищаємо. У пакет додаємо борошно та сіль. Пануємо в цій суміші картоплю.

Запікаємо у пергаменті при 180 градусах 40−50 хвилин. Час залежить від розміру картоплі. Перевіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Надрізаємо картоплини та розкриваємо.

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Додаємо ароматний соус, в якому така суміш:

Філе оселедця

Солоний огірочок

2 столові ложки сметани або майонезу

Зелень (краще кріп)

І смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кутаби із зеленню та сиром, а також рульки, запеченої з овочами.

Фото з альбому Елли Іванової

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