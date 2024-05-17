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Запечена картопля з травами: ідеально до вечері

20:18 18 травня 2024
Запечена картопля з травами

Печену картоплю можна готувати протягом року і подавати як гарнір до м’яса або риби. Страва дуже корисна, ситна і сподобається кожному, впевнена фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт картопляників із начинкою з капусти.

Складники:

  • 1 кг картоплі для запікання, головне беріть однакового розміру
  • Сіль та перець за смаком
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. сушених прованських трав
  • 2 зубки часнику
  • 3−4 листочки шавлії

Приготування:

На сковороді розігріти оливкову олію, викласти листочки шавлії і посмажити. Так ми ароматизуємо олію. Листочки забрати. Картоплю помити. Покласти картоплю між двома палочками для суши і зробити ножем надрізи. Палочки не дадуть дорізати до кінця. Робіть тоненькі смужки.

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До оливкової олії додати сіль, перець, сушені трави, часник. Гарно змастити кожну картоплю. Викласти на деко і запікати при 180 градусах до готовності.

Гарячу картоплю притрусити свіжими травами.

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Нагадаємо рецепт смачних дерунів «Бандуряників» за старовинним лемківським рецептом.

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