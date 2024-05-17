Запечена картопля з травами: ідеально до вечері

Печену картоплю можна готувати протягом року і подавати як гарнір до м’яса або риби. Страва дуже корисна, ситна і сподобається кожному, впевнена фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт картопляників із начинкою з капусти.

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Складники: 1 кг картоплі для запікання, головне беріть однакового розміру

Сіль та перець за смаком

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сушених прованських трав

2 зубки часнику

3−4 листочки шавлії

Приготування:

На сковороді розігріти оливкову олію, викласти листочки шавлії і посмажити. Так ми ароматизуємо олію. Листочки забрати. Картоплю помити. Покласти картоплю між двома палочками для суши і зробити ножем надрізи. Палочки не дадуть дорізати до кінця. Робіть тоненькі смужки.

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До оливкової олії додати сіль, перець, сушені трави, часник. Гарно змастити кожну картоплю. Викласти на деко і запікати при 180 градусах до готовності.

Гарячу картоплю притрусити свіжими травами.

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