Запечена картопля з травами: ідеально до вечері
Печену картоплю можна готувати протягом року і подавати як гарнір до м’яса або риби. Страва дуже корисна, ситна і сподобається кожному, впевнена фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт картопляників із начинкою з капусти.
Складники:
- 1 кг картоплі для запікання, головне беріть однакового розміру
- Сіль та перець за смаком
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сушених прованських трав
- 2 зубки часнику
- 3−4 листочки шавлії
Приготування:
На сковороді розігріти оливкову олію, викласти листочки шавлії і посмажити. Так ми ароматизуємо олію. Листочки забрати. Картоплю помити. Покласти картоплю між двома палочками для суши і зробити ножем надрізи. Палочки не дадуть дорізати до кінця. Робіть тоненькі смужки.
До оливкової олії додати сіль, перець, сушені трави, часник. Гарно змастити кожну картоплю. Викласти на деко і запікати при 180 градусах до готовності.
Гарячу картоплю притрусити свіжими травами.
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