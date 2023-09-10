Імбирна картопля, запечена в духовці, — «ідеальний гарнір до чого завгодно»

В українській кухні багато рецептів з печеною картоплею. Наприклад, картопляна ковбаса може бути на столі як у будній день, так і у свята.

Кулінари сайту «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували ще один рецепт — імбирну картоплю запечену в духовці.

Вона виходить неймовірно ароматою й легко може стати ідеальним гарніром до чого завгодно.



Інгредієнти на 1 кг картоплі:

1 кг картоплі

3−5 зубчиків часнику

корінь імбиру (розміром з великого пальця)

1 ст. л. солі (для варіння та запікання + за смаком)

1 ч. л. чилі

2 ч. л. паприки

½ ч. л. меленого мускатного горіха

2−3 ст. л. олії

свіжий чебрець для подачі — кілька гілочок.

Приготування:

Духовку розігріти до 200 °C.

Картоплю добре помити, не чистити і відварити до напівготовності (приблизно 10 хвилин).

Воду злити, а картоплю викласти на деко або у форму для запікання.

Додати часник, роздавлений у пресі та імбир, натертий на дрібній тертці, мускатний горіх, перець та сіль. Полити все олією і добре все перемішати.

Відправити в духовку запікати до апетитної золотистої скоринки 20−25 хвилин.

Готову картоплю подавати гарячою. Можна посипати зверху листочками свіжого чебрецю.



Нагадаємо, українська кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом запіканки з баклажанів та картоплі.

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