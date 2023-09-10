Імбирна картопля, запечена в духовці, — «ідеальний гарнір до чого завгодно»
В українській кухні багато рецептів з печеною картоплею. Наприклад, картопляна ковбаса може бути на столі як у будній день, так і у свята.
Кулінари сайту «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували ще один рецепт — імбирну картоплю запечену в духовці.
Вона виходить неймовірно ароматою й легко може стати ідеальним гарніром до чого завгодно.
Інгредієнти на 1 кг картоплі:
1 кг картоплі
3−5 зубчиків часнику
корінь імбиру (розміром з великого пальця)
1 ст. л. солі (для варіння та запікання + за смаком)
1 ч. л. чилі
2 ч. л. паприки
½ ч. л. меленого мускатного горіха
2−3 ст. л. олії
свіжий чебрець для подачі — кілька гілочок.
Приготування:
Духовку розігріти до 200 °C.
Картоплю добре помити, не чистити і відварити до напівготовності (приблизно 10 хвилин).
Воду злити, а картоплю викласти на деко або у форму для запікання.
Додати часник, роздавлений у пресі та імбир, натертий на дрібній тертці, мускатний горіх, перець та сіль. Полити все олією і добре все перемішати.
Відправити в духовку запікати до апетитної золотистої скоринки 20−25 хвилин.
Готову картоплю подавати гарячою. Можна посипати зверху листочками свіжого чебрецю.
Нагадаємо, українська кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом запіканки з баклажанів та картоплі.