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Імбирна картопля, запечена в духовці, — «ідеальний гарнір до чого завгодно»

13:56 10 вересня 2023
картопля

В українській кухні багато рецептів з печеною картоплею. Наприклад, картопляна ковбаса може бути на столі як у будній день, так і у свята.

Кулінари сайту «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували ще один рецепт — імбирну картоплю запечену в духовці.

Вона виходить неймовірно ароматою й легко може стати ідеальним гарніром до чого завгодно.


Інгредієнти на 1 кг картоплі:

1 кг картоплі
3−5 зубчиків часнику
корінь імбиру (розміром з великого пальця)
1 ст. л. солі (для варіння та запікання + за смаком)
1 ч. л. чилі
2 ч. л. паприки
½ ч. л. меленого мускатного горіха
2−3 ст. л. олії
свіжий чебрець для подачі — кілька гілочок.

Приготування:

Духовку розігріти до 200 °C.

Картоплю добре помити, не чистити і відварити до напівготовності (приблизно 10 хвилин).

Воду злити, а картоплю викласти на деко або у форму для запікання.

Додати часник, роздавлений у пресі та імбир, натертий на дрібній тертці, мускатний горіх, перець та сіль. Полити все олією і добре все перемішати.

Відправити в духовку запікати до апетитної золотистої скоринки 20−25 хвилин.

Готову картоплю подавати гарячою. Можна посипати зверху листочками свіжого чебрецю.


Нагадаємо, українська кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом запіканки з баклажанів та картоплі.

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