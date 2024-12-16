Ворог безжально знищує українську енергетику. Фахівці зазанчають, що лишилася лише третина від того, що було 30 років тому. Найбільше це проявиться в період відновлення країни, коли потреба в електроенергії зросте, заявив радник голови правління АТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» Юрій Малахов, повідомляє «Уніан».

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«Ми не знаємо, наскільки затягнеться війна. Але ми точно знаємо про дві речі: по-перше, поки вона триває, нам потрібна електроенергія; по-друге, коли вона закінчиться, нам буде потрібна електроенергія ще більше. Найгірший сценарій — якщо ми підійдемо до повоєнного відновлення з неможливістю його енергетичного забезпечення. Всі швидкі варіанти будуть надто дорогими для кінцевого споживача і економічно неконкурентними», — зазначив Малахов.

Експерт наголошує, що одним зі шляхів розв'язання проблеми є відновлення будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, яке було зупинене ще за часів УРСР зі ступенем готовності 75% та 25% відповідно.

«Україна може в рази скоротити час на введення двох додаткових атомних блоків (перший може бути готовий через 2,5 роки після початку будівельно-монтажних робіт. Добудова цих блоків дає економію часу близько 3 років, що забезпечить вироблення електроенергії більше ніж 21 млрд кВт-год від кожного блоку. При цьому вони обійдуться значно дешевше, ніж будувати „з нуля“. І гроші на це готові дати міжнародні фінансові установи», — зазначив він.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року Кабінет міністрів схвалив рішення про добудову і введення в експлуатацію двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які готові на 80% і 25% відповідно.

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