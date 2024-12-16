Сильний вітер та дощ зі снігом: якої погоди чекати до кінця тижня

Після приходу в Україну циклонів та атмосферних фронтів з північної частини Атлантики погода різко змінилася — тепер «головну скрипку» на території нашої країни грають дощі зі снігом та рвучкий вітер (через його пориви навіть зняли головний прапор України).

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок, 17 грудня, також Україна перебуватиме посеред атмосферних фронтів, тому очікуються дощі (на північному сході — ще й з мокрим снігом), зазначає синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, сильний вітер західного та північно-західного напрямків втримається, причому його штормові пориви досягатимуть 17−22 метрів, а місцями й 25 метрів за секунду.

Температура повітря вдень коливатиметься в діапазоні +4+9 градусів, на півдні — +7+12 градусів, на північному сході 0+4 градуси.

РЕКЛАМА

Синоптична карта на 17 грудня

У Києві у вівторок буде також вітряно, йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5+7 градусів.

РЕКЛАМА

«Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабне у четвер, температура повітря знизиться у неділю», — додає авторка прогнозу.

Нагадаємо, що згідно попередніх прогнозів Українського Гідрометцентру цьогорічний грудень увесь обіцяє бути аномально теплим.



РЕКЛАМА

65

Читайте нас у Facebook