Найстрашніші злочини: у США оголосили санкції проти росіян, винних у депортації дітей

США оголосили про санкції проти російських чиновників. Також під них потрапила міжнародна група TWG, яку москва використовує для обходу обмежень. Держдепартамент США не назвав імена осіб, яким заборонено в'їзд до США, але повідомив, що це люди, причетні до примусової депортації та утримання українських дітей у росії, пише RMF24.

ВІДЕО ДНЯ

Багатьом з цих дітей змінили справжні імена, вони були піддані проросійській ідеологічній обробці та мілітаризації і були усиновлені російськими сім’ями. Постійне ігнорування росією своїх міжнародно-правових зобов’язань повідомляти про місцеперебування цих дітей робить майже неможливим забезпечити їхнє безпечне повернення, заявив речник МЗС США Метью Міллер.

Відомо, що наразі Україна розшукує 20 тисяч дітей, незаконно депортованих до росії. Їх справжня кількість може бути значно більшою, оскільки російська влада відмовляється надавати інформацію з цього приводу. Щотижня в результаті російського вторгнення в Україну гине або отримує поранення щонайменше 16 дітей. Крім того, діти до 18 років зазнають тортур, сексуального насильства, незахищеності та руйнування сімейного життя, будинків і шкіл.

Викрадення українських дітей росією нагадує найстрашніші злочини Другої світової війни, заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський під час дебатів на цю тему в Раді безпеки ООН. Керівник американської групи, яка досліджує цю практику, порівняв її з практикою германізації польських дітей нацистами.

РЕКЛАМА

За даними Міносвіти України, внаслідок вторгнення кремля постраждало майже 4 тисячі шкіл. Російські війська пошкодили або повністю знищили понад 1600 лікувально-оздоровчих закладів.

Раніше повідомлялося, що у результаті нічного нальоту російських дронів на Одесу поранено дітей.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook