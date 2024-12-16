На Черкащині чоловік зґвалтував та вбив дівчинку

На Черкащині, де нещодавно сталася різанина в лікарні, обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо зґвалтування малолітньої та її вбивства. Підозрюваний — 33-річний мешканець Звенигородського району — спочатку вчинив насильницькі дії, а потім вбив свою жертву у спробі приховати злочин. Це сталося у червні 2024 року.

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За повідомленням прокуратури, підозрюваний також мав доступ до файлів дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, і зберігав їх на власних засобах зв’язку.

Тож за сукупністю злочинів підозрюваному інкриміновано п. п. 2, 9, 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (вони передбачають покарання на строк від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі), частину 4 ст. 152 (позбавлення волі на строк 10−15 років), а також частину 1 статті 301−1 (пробаційний нагляд на строк до 5 років або обмеження волі на той самий строк, позбавлення волі на строк до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).

Наразі зловмисник продовжує перебувати під вартою в Державній установі «Черкаський слідчий ізолятор».

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Також нагадаємо, що на Сумщині засудили двох чоловіків, які роками ґвалтували дівчинку з інвалідністю. Своїй жертві вони приходилися батьком і дядьком.

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