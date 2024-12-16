Магія: популярна співачка розчулила сімейними світлинами
Популярна співачка, музична продюсерка Національного відбору дитячого «Євробачення» Світлана Тарабарова, яка нещодавно звернулася до шанувальників, поділилася сімейними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Світлана виклала фото під ялинкою разом з трьома дітьми. Нагадаємо, у 2023 році співачка втретє стала мамою. На світлинах артистка та діти вбрані в однакові червоні піжами.
«Цінувати кожен щасливий момент», — підписала фото Світлана.
На красиві світлини відреагували підписники артистки, зауваживши, що зараз всі хочуть відчувати наближення свят.
«Які солодкі діти», — написала колега Тарабарової, співачка Ольга Цибульська.
«Які красунчики, — зазначили у коментарях. — Щасливого Різдва вам».
«Магія дивитись на щасливих дітей поряд з усміхненою матусею!!! - поділилися думками інші. — Наші діти заслуговують на мирне життя в нашій Україні!»
«Зарядили класним новорічним настроєм», — написали у коментарях.
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