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Шоу-бізнес

Магія: популярна співачка розчулила сімейними світлинами

17:55 16 грудня 2024
Світлана Тарабарова з дітьми

Популярна співачка, музична продюсерка Національного відбору дитячого «Євробачення» Світлана Тарабарова, яка нещодавно звернулася до шанувальників, поділилася сімейними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Світлана виклала фото під ялинкою разом з трьома дітьми. Нагадаємо, у 2023 році співачка втретє стала мамою. На світлинах артистка та діти вбрані в однакові червоні піжами.

«Цінувати кожен щасливий момент», — підписала фото Світлана.

На красиві світлини відреагували підписники артистки, зауваживши, що зараз всі хочуть відчувати наближення свят.

«Які солодкі діти», — написала колега Тарабарової, співачка Ольга Цибульська.

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«Які красунчики, — зазначили у коментарях. — Щасливого Різдва вам».

«Магія дивитись на щасливих дітей поряд з усміхненою матусею!!! - поділилися думками інші. — Наші діти заслуговують на мирне життя в нашій Україні!»

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«Зарядили класним новорічним настроєм», — написали у коментарях.

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Раніше мережу вразили світлини Віталія Козловського з сином.

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