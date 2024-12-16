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Чудеса на Різдво: мати Брітні Спірс натякає на їхню зустріч і примирення

21:32 16 грудня 2024
Брітні Спірс та її мати Лінн

Мама Брітні Спірс Лінн викликала чутки про возз'єднання після того, як вона прилетіла в Лос-Анджелес напередодні Різдва. Подейкують, що Лінн хоче зустрітися зі своєю дочкою після їхньої сварки, пише The News. Раніше «ФАКТИ» писали, що Брітні оголосила про свій новий бізнес.

Згідно з кадрами, отриманими журналістами, матір помітили у Лос-Анджелесі. Лінн сяяла усмішкою, прогулюючись містом, уникаючи будь-яких питань. Тим часом 43-річна поп-зірка раніше заявила, що переїхала до Мексики. Хоча згодом інсайдери наполягали, що це не так і що вона нікуди не їхала.

Востаннє Брітні з мамою бачились у грудні 2023 року, коли вони разом святкували 42-й день народження зірки. Інсайдер сказав: «Брітні готова налагодити свої стосунки з Лінн, але вона хоче, щоб усе розвивалося органічно, а не було нав’язане».

«Брітні розуміє, що її мама хотіла б приїхати на Різдво, але їй просто здається, що це занадто рано», — сказав інсайдер.

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Додамо, що Спірс перебувала під опікою батьків з 2008 по 2021 рік. Розбіжності між співачкою та мамою були через те, що чоловік Лінн і батько Брітні Джеймі контролював її.

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