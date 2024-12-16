Де і коли дивитись онлайн Усик — Ф'юрі 2: розклад трансляцій та прогноз на бій-реванш в Саудівській Аравії.

У суботу, 21 грудня, на рингу Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій-реванш за пояси WBA, WBO та WBC у надважкій вазі між 37-річним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), котрий представив ексклюзивну колекцію годинників з діамантами, і ексволодарем пояса WBC 36-річним британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия).

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Як відомо, у першому поєдинку суперників в травні 2024-го українець відправив Циганського короля у нокдаун та переміг роздільним рішенням суддів.

Відеоогляд бою Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі

Цього разу букмекери знову бачать фаворитом протистояння Усика. Наприклад, контора GGBET ставки на перемогу українця приймає з коефіцієнтом 1,61, на виграш британця — 2,73, на нічию — 17,5.

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У прямій трансляції бій Олександр Усик — Тайсон Фьюрі, який анонсує крутий промо-ролик, дивіться (початок — не раніше 1:00 в ніч на неділю) на медіасервісі MEGOGO. Також трансляцію поєдинку можна придбати на платформі DAZN (для користувачів в Україні ціна за перегляд становить 824 гривні).

За неофіційною інформацією, загальний гонорар учасників поєдинку становитиме 190 мільйонів доларів. Цього разу Усик отримає 60% від суми призових, а Ф'юрі — 40%. Нескладно підрахувати, що українець може розраховувати на 114 млн в американській валюті, а Тайсон — на 76 млн.

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Нагадаємо, що у першому бою суперників Циганському королеві дісталося 70 відсотків від 150-мільйонного гононару (105 млн доларів), а українцю — 30 відсотків (45 млн).

Додамо, що в андеркарді бою Усик — Ф'юрі на ринг вийдуть ще троє українців. Сергій Богачук (24 перемоги, 23 з них — нокаутом, 2 поразки) у першій середній вазі битиметься з британцем Ішмаелем Девісом (13 перемог, 6 з них — нокаутом), Даніель Лапін (9 перемог, 3 з них — нокаутом) у напівважкій вазі протистоятиме французу Ділану Коліну (14 перемог, 4 з них — нокаутом), а суперважковаговик Андрій Новицький (13 перемог, 10 з них — нокаутом) зустрінеться з мексиканцем Едгаром Раміресом (10 перемог, 4 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик відмовився від чемпіонського пояса за версією IBF.

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