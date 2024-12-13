Усик презентував свою ексклюзивну колекцію годинників з діамантами (відео)

Непереможний український чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який готується до бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі за титули WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі 21 грудня в Саудівській Аравії, спільно з брендом Tismo Genève представив ексклюзивну колекцію годинників «Корона 22».

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Лімітована серія лише з 22 екземплярів символізує спортивний шлях Усика та його досягнення у рингу.

Компанія Tismo Genève повідомила деталі колекції:

механізм — швейцарський, виготовлений з використанням точної інженерії;

діаманти — 22 блискучі дорогоцінні камені, що означають кількість перемог Усика;

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ремінець — виготовлений з рукавичок, в яких Усик тренувався перед боєм з Ф'юрі.

До речі, в комплект кожного годинника входять пара рукавичок з автографом Олександра Усика та сертифікат справжності з підписом боксера.

Нагадаємо, що до першого бою українського олімпійського чемпіона та Циганського короля випустили унікальний годинник лише в трьох примірниках .

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що представлений неймовірно крутий промо-ролик до реваншу Усик — Фьюрі.

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