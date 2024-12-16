«Пугачова і Ротару ненавиділи одна одну»: в рф хейтери намагаються оббрехати двох народних артисток (відео)

Схоже, в росії продовжують спроби дискредитувати всіх, хто не згоден з провладною позицією і намагається виказувати незалежний погляд на речі. Саме цим, певно, і була визвана зміна позиції філіпа кіркорова проти колишньої дружини Алли Пугачовоі.



Ще одне питання, яке намагаються «обсмоктувати» на російському телебаченні — це розмови про начебто «ворожнечу» між Аллою Пугачовою та Софією Ротару. Свого часу про протистояння цих двох співачок ходило безліч пліток. І ось в програмі «Мільйон питань» минулими вихідними знову завели тієї самої.

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Зокрема, гостя в студії намагалась запевнити, що Пугачова, виявляється, спеціально пускала брудні чутки про своїх конкурентів, зокрема Ротару. У цьому їй допомагали «підгодовані» журналісти, які з радістю підхоплювали будь-яку інформацію, що компрометує, а виконавицю хіта «Мільйон червоних троянд», навпаки, нахвалювали.

І що начебто саме Пугачова вкинула у ЗМІ інформацію про те, що Ротару нібито виступає лише під фонограму.

З версією про те, що чутки про Софію Ротару, яка виступає під фонограму, пустила Алла Пугачова, не погодився навіть ведучий Дмитро Дібров.

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Втім, про те, що вся подібна «важлива інформація» — всього лише спроби оббрехати відомих і поважних співачок, можна побачити з двох архівних записів. Один з них показує, які «ворожі» відносини існували між Аллою Борисівною та Софією Михайлівною у ті роки — навіть у неформальній обстановці.

А другий зайвий зайвий раз доводить, що навряд чи співачка, яка «ненавидить» колегу, стала б об'являти її виступ — певно, знайшла «поважну причину» відмовитись від подібних речей. Тому всі подібні «зізнання» — дійсно лише спроба забруднити репутацію двох народних артисток.

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як Алла Пугачова стала жертвою шахрайки Властиліни, якій сама віддала майже 2 млн доларів.

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