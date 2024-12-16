Хоче «замолити гріхи» за «голу вечірку»: філіп кіркоров зробив неприємний випад проти Алли Пугачової та Максима Галкіна

Після того, як виконавець філіп кіркоров включив фото колишньої дружини Алли Пугачової до свого нового кліпу «Черна пантера», а після від'їзду співачки до Ізраїлю заступився за неї перед пропагандисткою маргаритою сімон'ян, публіці здалося, що між кіркоровим, Галкіним та Пугачовою залишаються дружні і теплі відносини.

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До того ж всі троє постійно жартували один з одним у житті та на сцені.

Але після того, як пилип Бедросович прийняв участь у скандальній «голій вечірці», він, схоже, став боятися помсти з боку влади рф і робить все для того, щоб «вимолити прощення». Його слова стали більш цинічними, злими, і нічим не спровокованими.

Зокрема, минулими вихідними він неприємно вразив публіку під час запису передачі на пропагандистському каналі в росії. Зокрема, співак з'явився в студії у яскравому светрі, і коментуючи свій образ, сказав зі злістю: «Галки мій светр туди не віднесуть! Вони всі полетіли туди! Галок більше немає». При цьому самозваний «поп-король» начебто зробив непристойний жест на адресу людей, які покинули росію. Що саме він показав, ЗМІ не уточнюють.

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До речі, випадами на адресу Пугачової та Галкіна співак не обмежився. Того ж вечора він знову облаяв Анастасію Івлєєву, назвавши її «твар'ю і гнидою».

В той же час Алла Борисівна не дозволяє собі нічного подібного, і лише публікує на офіційному сайті колишні хіти у новій обробці.

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Варто зазначити, що на переконання Примадонни, в житті окрім сцени є багато значимих речей, тож вона просто не звертає уваги на шпильки від колишніх співвітчизників.

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