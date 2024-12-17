41.53 / 42.06 43.69 / 44.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Визнати росію переможцем: німецький депутат звернувся до федерального уряду

13:21 17 грудня 2024
лідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Тіно Хрупалла

Лідер ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», члени якої шпигують на користь росії, Тіно Хрупалла закликав федеральний уряд визнати росію переможцем у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Welt і попросив федеральний уряд зменшити підтримку України.

«Реальність наздогнала тих, хто каже, що хоче дати можливість Україні виграти війну, — сказав політик виданню Welt. — Федеральний уряд має дійти до того, щоб захотіти припинити війну. росія виграла цю війну. Європа досі була змушена слугувати інтересам Америки, і ми це не підтримуємо».

В інтерв'ю журналістам Хрупалла також поставив під сумнів членство Німеччини в НАТО.

«Оборонне співтовариство має прийняти та поважати інтереси всіх європейських країн, включаючи інтереси росії. Якщо НАТО не може цього забезпечити, Німеччина повинна розглянути, наскільки цей альянс все ще корисний для нас», — заявив лідер проросійської партії.

РЕКЛАМА

Тіно Хрупалла назвав поштовх з боку своєї партії до виходу з Євросоюзу максимальною вимогою та послався на ідею заміни ЄС «економічною спільнотою інтересів».

«Перед виведенням необхідно чітко узгодити нове формування», — сказав він.

РЕКЛАМА

Скандальна заява депутата викликала чималий резонанс у німецькому політичному середовищі. Партію «Альтернатива для Німеччини» неодноразово критикували за проросійські позиції.

Раніше повідомлялося, що журналісти оприлюднили факти, які доводять прямий зв'язок між російською владою та спецслужбами з правопопулістською партією «Альтернатива для Німеччини».

РЕКЛАМА

230

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Додаткові гроші отримають люди, які проживали в Чорнобильській зоні в момент аварії, фото Мінфін

Після Нового року частині пенсіонерів будуть доплачувати щомісяця більш ніж 2 тисячі грн: кому пощастить

Кадр з фільму

«Ми всі неймовірно подобалися один одному»: Річард Гір розповів, як Джулія Робертс переконала його знятися у «Красуні»

Гадання по картах Таро

Таро-прогноз на тиждень з 16 по 22 грудня за допомогою однієї карти: про що говорить «Імператриця»

Емілі Москаленко - гутаперчева дівчинка

У 18 років пішла з життя «гутаперчева дівчинка» — фаворитка міжнародних шоу талантів Емілі Москаленко (фото, відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту