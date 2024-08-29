Східна Африка та Червоне море мають стратегічне значення для світової системи торгівлі. Зокрема, морський шлях є життєво важливим для міжнародної торгівлі та безпеки, адже тут проходить основний маршрут з Азії до Європи та Америки. Туди ж Україна продає своє зерно. Проте незабаром там може спалахнути нова велика війна, ініціатором якої може виступити Ефіопія. Про це пишуть наукові співробітники Університету Могадішо (Сомалі) Аф’яр Елмі та Юсуф Хассан в авторській статті для The New York Times.

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«Біда точно прийшла. Завдяки експансіоністським амбіціям і безрозсудним планам прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда Африканський Ріг (Сомалійський півострів — півострів у Східній Африці, вздовж Аравійського моря на південь від Аденської затоки. Найсхідніша точка Африки. На ньому розташовані держави: Сомалі, Ефіопія, Джибуті, Еритрея. — Авт.) стоїть на порозі війни, яка може поставити під загрозу регіон і зачепити наслідками решту світу. Це треба зупинити, поки не пізно», — пишуть сомалійські науковці.

За їхніми словами, чинний правитель Ефіопії буцімто одержимий забезпечити своїй країні вихід до світового океану, якого наразі вона не має.

Елмі та Хассан наголошують, що Сомалі, яка існує у стані напіврозпаду вже кілька десятиліть, є найслабшою з п’яти прибережних країн, що межують з Ефіопією, а тому є очевидною метою потенційного завоювання.

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Науковці нагадують, що 1 січня 2024 року Ефіопія підписала меморандум про взаєморозуміння з президентом самопроголошеної республіки Сомаліленд, яка контролює північний захід Сомалі. В обмін на офіційне визнання Сомаліленду Ефіопія отримає 20-кілометрову ділянку морського узбережжя в Аденській затоці.

«Це було явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Сомалі. Сомалі негайно відхилила меморандум і розпочала дипломатичний наступ, пояснивши державам регіону та міжнародним державам, що Ефіопія прагне встановити контроль над територією Сомалі незаконними засобами», — пишуть автори статті і додають, що ООН, Африканський Союз, США та ЄС підтримали позицію Сомалі.

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Проте, на думку науковців, правитель Ефіопії не відмовився від своїх планів.

«Схоже, він вірить, що зараз правильний момент для здійснення свого плану, оскільки Сомалі бореться з екстремістськими повстанцями, а американський уряд відволікається на вибори та втягується в конфлікти на Близькому Сході та в Європі. Ще одним фактором є можлива перемога Дональда Трампа, який, мабуть, сподівається, що пан Абій підтримає або байдуже поставиться до його дій», — йдеться у публікації.

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Ефіопія двічі направляла свої війська до кордонів Сомалі в червні, а в липні сомалійська влада перехопила партію зброї, начебто надісланої ефіопами антиурядовим силам в Сомалі.

Сомалі наразі шукає підтримки в Єгипту й Туреччини. Але регіон все одно «сидить на бомбі сповільненої дії», вважають автори публікації.

За їхніми словами, катастрофа загрожує не тільки Сомалі, яка досі не оговталася від громадянської війни, але й самій Ефіопії, яка вже зараз має декілька збройних конфліктів в межах власних кордонів.

На їхню думку, потенційна війна так чи інакше також зачепить держави Червоного моря, зокрема Саудівську Аравію та Єгипет. Зважаючи на те, що США, Китай і деякі європейські країни вже мають свої військові бази на берегах Червоного моря, а Туреччина, Іран, Об’єднані Арабські Емірати та росія також претендують на це, регіон «може швидко стати небезпечним полем бою для глобальних і регіональних держав».

Що відомо про Сомалі

Сомалі — країна у Східній Африці, розташована на узбережжі Індійського океану та Аденської затоки. Її столиця — Могадішо. Сучасна історія Сомалі позначена затяжним громадянським конфліктом і нестабільністю. Після падіння диктатури у 1991 році країна занурилася в громадянську війну, що призвела до розпаду центральної влади і виникнення різних фракцій, зокрема, ісламістських угруповань. Міжнародна спільнота неодноразово намагалася стабілізувати ситуацію, але конфлікт і гуманітарна криза залишаються актуальними проблемами.

Сомалі має стратегічне значення через своє розташування, а також через ресурси, зокрема, рибні багатства та потенційні нафтові родовища.

Сучасна ситуація в Сомалі залишається складною та нестабільною. Країна продовжує боротися з громадянською війною, що триває з початку 1990-х років, а також із впливом терористичного угруповання «Аш-Шабаб», яке контролює частини території та регулярно здійснює атаки. Безпекова ситуація залишається дуже напруженою, що значно ускладнює зусилля уряду щодо стабілізації країни.

Генеральна асамблея Великих національних зборів (парламенту) Туреччини ухвалила позитивне рішення щодо дворічного продовження перебування підрозділів збройних сил Туреччини у Сомалі. За меморандумом, дії турецьких військових спрямовані на забезпечення контролю над морськими юрисдикційними зонами та залучення морських ресурсів до економіки Сомалі.

Як повідомлялося раніше, угруповання «Аш-Шабаб» не раз атакувало готелі в Сомалі.

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