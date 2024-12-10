Страх самотності й поразки: популярна акторка звернулася до шанувальників

Популярна акторка та телеведуча, зірка серіалу «Кріпачка» Ксенія Мішина, яка залишила ранкове шоу, відверто звернулася до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала світлини з дописом про її особистий досвід пізнання себе. За словами акторки, бути собою — це не завжди говорить про задоволення своїми вчинками.

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— Бути собою означає бути наданим самому собі, — написала Ксенія. — Через страх самотності і поразки.

Відомо, що Мішина кілька років тому почала змінювати своє тіло й ставлення до себе та світу, що її оточує. Акторка дуже схудла, займається фізичними вправами та вживає тільки корисну їжу.

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— Але бути собою — це не завжди про задоволення, — наголосила Ксенія. — Бо створювати себе, дружити із собою, поважати себе — велика праця та шлях, звісно з моментами внутрішніх страждань. Якщо ми хочемо створити себе, ми починаємо не з найкращого й найвищого, а з найгіршого й найглибшого. Плисти разом із потоком життя — це не радість, а біль, адже це сила проти сили…

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Нагадаємо, нещодавно, як писали «ФАКТИ», акторка стала учасницею міжнародного форуму в Австралії.

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