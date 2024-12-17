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Шоу-бізнес

Джамала та Сергій Танчинець: почалося голосування за суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

19:15 17 грудня 2024
Євробачення

Стартувало голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2025». Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс відбудеться у травні у місті Базель (Швейцарія). Проголосувати за склад журі можна у застосунку «Дія» протягом тижня до 23 грудня. Серед претендентів десять представників української шоу-індустрії. Можна віддати свій голос і за композитора Дмитра Шурова, який минулого року був продюсером Національного відбору. Відомо, що цього року продюсеркою стала співачка Тіна Кароль.

Серед претендентів на суддівські місця Джамала, Сергій Танчинець, Катерина Павленко, Андрій Гуцуляк — учасник гурту Tvorchi, який представляв Україну на «Євробаченні-2023». До речі, цьогоріч до голосування не включено Андрія Данилка.

За правилами Національного відбору, серед кандидатів шляхом голосування оберуть трьох представників, які разом з глядачами й вирішать, хто саме у 2025 році буде представляти Україну на музичному конкурсі «Євробачення». Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно були названі переможці дитячого «Євробачення-2024».

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