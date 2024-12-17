Джамала та Сергій Танчинець: почалося голосування за суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Стартувало голосування за склад журі Національного відбору на «Євробачення-2025». Нагадаємо, міжнародний музичний конкурс відбудеться у травні у місті Базель (Швейцарія). Проголосувати за склад журі можна у застосунку «Дія» протягом тижня до 23 грудня. Серед претендентів десять представників української шоу-індустрії. Можна віддати свій голос і за композитора Дмитра Шурова, який минулого року був продюсером Національного відбору. Відомо, що цього року продюсеркою стала співачка Тіна Кароль.

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Серед претендентів на суддівські місця Джамала, Сергій Танчинець, Катерина Павленко, Андрій Гуцуляк — учасник гурту Tvorchi, який представляв Україну на «Євробаченні-2023». До речі, цьогоріч до голосування не включено Андрія Данилка.

За правилами Національного відбору, серед кандидатів шляхом голосування оберуть трьох представників, які разом з глядачами й вирішать, хто саме у 2025 році буде представляти Україну на музичному конкурсі «Євробачення». Відомо, що фінал Нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно були названі переможці дитячого «Євробачення-2024».

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