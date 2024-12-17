Пристосовується: друзі розповіли, чи готовий Бен Аффлек до нових побачень

Після розлучення з Дженніфер Лопес Бен Аффлек дав зрозуміти, що найближчим часом він не зацікавлений у нових стосунках. Наразі 52-річний актор і режисер «зосереджений на численних проєктах» і все ще пристосовується до свого нового життя самотнього чоловіка, пише Marca.

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Джерела, близькі до Аффлека, повідомляють, що він не думає про побачення.

«Наразі Бен не зацікавлений у нових стосунках», — поділився інсайдер із журналістами.

Джерело додало, що, попри те, що його процес розлучення з Лопес не завершений, актор використовує цей час, щоб зосередитися на особистому розвитку, своїй сім'ї та кар'єрі.

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Багато вільного часу актор проводить з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер і трьома дітьми. Експодружжя, яке об’єднує міцний зв’язок після того, як їхній шлюб розпався у 2018 році, нещодавно потрапило в заголовки газет через те, що вони провели разом День подяки: влаштували благодійну справу та отримали насолоду від тихої сімейної вечері.

Втім, як розповідають журналісти, стосунки Аффлека з Лопес теж залишаються щирими, оскільки вони продовжують співіснувати в житті один одного завдяки своїм «переплетеним» сім’ям.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Бен Аффлек возз’єднався з Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер.

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