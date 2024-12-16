Нарешті всі разом: Бен Аффлек возз’єднався з Дженніфер Лопес та Дженніфер Гарнер

Поки Дженніфер Лопес вирішує «квартирне питання», а Дженніфер Гарнер підшукує Бену Аффлеку нову дружину, всі троє продовжують дивувати Голлівуд та потенційних глядачів розвитком своєї «мелодрами».

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Так, днями папараці застали всіх трьох під час відвідування шкільної вистави, в якій грали 15-річна Серафіна, донька Аффлека та Гарнер, а також 16-річна Емма донька Лопес від її колишнього чоловіка, Марка Ентоні.

Про це пише видання TMZ.

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Судячи з фотографій, отриманих виданням від папараці, Бен прийшов на шкільний захід у темному костюмі, а його перша колишня дружина була одягнена повсякденно — у джинси та чорну куртку.

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Джей Ло, яку бачили з букетом квітів, була одягнена у довге біле пальто з хутряним коміром, червоний топ, джинси та туфлі. TMZ зазначає, що неясно, чи спілкувалися Гарнер, Лопес та Аффлек один з одним, але очевидці розповіли виданню, що актор поговорив з донькою Лопес Еммою перед тим, як залишити захід.

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Інший інсайдер розповів журналістам, що Дженніфер Лопес «з розчуленням спостерігала», як її тепер уже майже колишній чоловік ніжно розмовляв із її дочкою.

Останнім часом Бена Аффлека все частіше вбачають у товаристві його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Шанувальники навіть підозрюють, що ще трохи — і вони оголосять про возз'єднання. Тим більше, що до таких різких поворотів в особистому житті акторові не звикати.

Втім, у цьому рівнянні є ще одне невідома — а саме Джей Ло. І схоже, віддавати без п'яти хвилин свого колишнього Бена його першій дружині вона не збирається. А інакше як пояснити той факт, що на тлі чуток про роман Аффлека і Гарнер, вона не пропустила нагоди нагадати про себе?

Одні вважають, що Лопес не може відпустити «екса» і всіма силами намагається втрутитись у його особисте життя. Інші впевнені, що хтось із цієї трійці — швидше за все, Джей Ло чи Аффлек — навмисне покликали папараці. А треті благають Бена визначитися і покінчити з голлівудською мелодрамою, що затяглася.

Разом з тим, нещодавно західні ЗМІ писали, що Дженніфер Лопес ймовірно закрутила роман з симпатичним охоронцем.

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