Метт Деймон розплачується за розлучення Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес зараз переживають важкий процес розлучення, і актор Метт Деймон, як повідомляється, мимоволі стикається з основним його тягарем. Деймон і Аффлек є співвласниками продакшн-компанії Artists Equity, яка зараз займається продюсуванням проєкту Netflix під назвою RIP. Через пристрасті з розлученням Бена проєкт стикається з невиправданою затримкою, пише видання Fandom wire.
Нагадаємо, Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня у Вищий суд округу Лос-Анджелес. В документі співачка вказала дату, коли вона розійшлася з чоловіком, 26 квітня.
Бен Аффлек і Метт Деймон заснували Artists Equity у листопаді 2022 року, і з того моменту компанія реалізувала кілька успішних проєктів. Перший фільм — біографічна спортивна драма «Повітря», яка стала хітом. Також Artists Equity брав участь у таких проєктах, як The Instigators, Small Things Like These та The Greatest Love Story Never Told.
Їхній останній фільм «Нестримні» з Дженніфер Лопес у головній ролі вийде в обмежений прокат 6 грудня 2024 року. Аффлек навіть зробив комплімент своїй колишній дружині. Розмовляючи з журналістами, він поділився: «Дженніфер чудова». Хоча розлучення не вплинуло на випуск цієї картини, наступний проєкт Деймона та Аффлека сповна відчує тягар від сімейних негараздів одного з засновників компанії. Раніше Netflix повідомляв, що зірки працюють над трилерним фільмом RIP.
Як повідомило джерело, розлучення сповільнило виробництво картини, немає чіткого кінцевого терміну.
Наразі відбувається перевірка фінансового стану Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, оскільки пара не змогла підписати передшлюбний договір перед весіллям у 2022 році. І Лопес, і Аффлек повинні поділитися інформацією, зокрема про свої поточні доходи, витрати, майно і борги. Найбільшим активом на боці Аффлека є Artists Equity, заснована після його одруження з Лопес. Партнерство Метта Деймона в компанії ненавмисно втягнуло його в судову битву Аффлека та Лопес.
Добавим, что днями Дженніфер Лопес дозволила шанувальникам зазирнути у свій розкішний особняк у Бель-Ейрі за 68 мільйонів доларів. Цей будинок був придбаний закоханими у той час Джей Ло та Аффлеком у травні 2023 року. І виставлений на продаж навесні 2024 року. Але покупця на нього поки не знайшлося.128
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