Він там, де хоче бути: Бен Аффлек відсвяткував День подяки разом із колишньою дружиною

Бен Аффлек, який перебуває в процессі розлучення з Дженніфер Лопес, і його колишня дружина Дженніфер Гарнер провели День подяки разом, оскільки обоє вирішили стати волонтерами у Midnight Mission. Експодружжя, яке є батьками Вайолет, 18 років, Фіна, 15 років, і 12-річного Самуеля, виглядало щасливим та розслабленим, пише видання Marca.

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До них приєдналися їхні діти, і вони допомогли нагодувати 2000 безхатьків у центрі Лос-Анджелеса під час щорічного сніданку некомерційної організації до Дня подяки. Після події експерт з мови тіла Джуді Джеймс пояснила, що це означає.

«Поведінка Бена свідчить про те, що він там, де хоче бути, без будь-якого тиску, щоб виступати як найкращий гравець, — сказала вона. — У його посмішці виявляється веселий, грайливий підхід, і в якийсь момент він шепоче на вухо Дженніфер, як дуже близькій людині».

Гарнер і Аффлек разом зі своїми дітьми годували безхатьків в центрі Лос-Анджелеса

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Дженніфер все ще зустрічається з бойфрендом Джоном Міллером, з яким вона разом з 2018 року. Джуді зазначила, що Бен виглядав із Гарнер більш зацікавленим, ніж будь-коли під час публічних виходів із Джей Ло.

«Бен тут у чистому альфа-режимі, він стоїть зі схрещеними руками та підведеною головою, виглядає зануреним у подію, на відміну від його досить відключених публічних сигналів із Джей Ло, — заявила вона. — Бен виглядав таким похмурим і дратівливим до кінця свого шлюбу з Джей Ло, але тут він виглядає розслабленим і керує подією. І він, і його колишня дружина Дженніфер посміхаються і, мабуть, щасливі, що їх сфотографували, без жодного сигналу відмови, який Бен мав тенденцію демонструвати фотографам донедавна. Бен виглядає задоволеним, йому комфортно повертатися в сім’ю, так, ніби слава, якої він досяг разом з Джей-Ло, була тягарем».

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Додамо, що поки щасливий Аффлек був зайнятий Гарнер і дітьми на День подяки, Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram фото зі своєю фаршированою індичкою. Експертка Джуді назвала це «перформативною позою для камери».

Крім того, зіркова артистка дозволила шанувальникам зазирнути у свій розкішний особняк у Бель-Ейрі за 68 мільйонів доларів,

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Тим часом стало відомо, чому Дженніфер Гарнер різко обмежила спілкування з Джей Ло.

Фото: Getty Images

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