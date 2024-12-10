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Вже із завтрашнього дня за мобільний зв'язок заплатимо більше: кого торкнеться і скільки доведеться віддати

15:01 10 грудня 2024
Мобільний зв'язок

Мобільний зв'язок в Україні дорожчає за інфляцією та зростанням цін на продукти. Так, у грудні зросла вартість послуг за деякими тарифами мобільного оператора «Київстар», а вже з 11 грудня те саме відбудеться і з тарифом оператора Vodafone.

Компанія попередила абонентів, що з 11 грудня зміниться вартість 6 тарифів. Також в їх рамках клієнти отримають дещо більше послуг, ніж до подорожчання, отримавши можливість дзвонити та користуватися Інтернетом у дещо більшому обсязі, ніж до подорожчання.

Загалом зміняться вартість та наповнення таких тарифів як:

  • Smart Light — нова ціна становитиме 120 грн, збільшиться до 300 хвилин час для дзвінків до інших мереж, а обсяг мобільного інтернету залишається без змін;
  • Smart XS — ціна 140 грн, 400 хвилин для дзвінків на інші мережі та 7 ГБ;
  • Smart XS+ - ціна 160 грн, 500 хвилин дзвінків в інші мережі та 10 ГБ;
  • Smart S+ - ціна 210 грн, 400 хвилин на дзвінки в інші мережі та 25 Гб Інтернету;
  • Smart M — нова вартість 240 грн, 500 хвилин для дзвінків в інші мережі та 30 Гб об'єм мобільного Інтернету;
  • Smart XL — нова вартість 400 грн, 500 хвилин для дзвінків до інших мереж, але обсяг мобільного інтернету залишається без змін.

Також будуть зміни у надпакетних послугах, наприклад, дзвінки на інші мережі становитимуть 3 грн/хв понад включені хвилини, по 20 грн за кожні додаткові 300 МБ при перевищенні ліміту Інтернету та 3 грн за кожні 10 повідомлень понад ліміт.

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Нагадаємо, експерти попереджають про неминучість зростання тарифів на комунальні послуги у 2025 році, так що багатьом доведеться обирати між теплом та продуктами.

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