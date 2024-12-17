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Суспільство та люди

Аспіранти та докторанти не зможуть оформити відстрочку у «Резерв+»: відомо причину

17:57 17 грудня 2024
У додатку Резерв+ не буде відстрочок через технічні роботи&nbsp;— Фото: Pixabay

В Україні, де триває загальна мобілізація, у зв’язку з технічними роботами студенти, аспіранти та докторанти тимчасово не зможуть оформити відстрочку у застосунку «Резерв+». Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«Інформуємо! У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+. На вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше. Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів Резерв+. Про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+ одразу повідомимо», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік. У випадку остаточного ухвалення цього закону юнакам більше не потрібно буде звертатися до ТЦК чи проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

Фото: Pixabay

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