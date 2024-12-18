Чи варто видумувати велосипед: експерт про нове регулювання ринку ліків в Україні

Відомий економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ на своїй сторінці у фейсбуці висловився на тему, чи має держава втрутитись в регулювання ринку ліків.

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На його думку, дистриб’ютори не можуть нести повну відповідальність за вартість ліків, адже, за даними аналітичної компанії «Proxima Research», на долю дистриб’юторів припадає лише 5,9% у структурі вартості ліків. Ключовий ціновий вплив мають імпортери ліків та виробники, написав експерт.

Він нагадав, що в Україні існує модель реімбурсації — це загальноприйнятий механізм повної або часткової компенсації з боку держави ціни визначених нею препаратів.

«І цією програмою активно користуються українці. Нічого не треба придумувати, бо реального здешевлення цін можна досягти завдяки розширенню програми «Доступні ліки», — вважає Кущ.

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Він нагадав, що вже є кілька рішень МОЗ та уряду в цьому напрямку.

«Зокрема, й щодо розширення переліку препаратів, ціну на які держава компенсує. І щодо приєднання всіх аптек в Україні до програми „Доступні ліки“ в наступному році. То чи варто видумувати велосипед і запроваджувати якесь нове регулювання ринку ліків в Україні?» — поставив він риторичне питання й додав, що радив би «запроваджувати зміни, які впливають на ринки, тільки після профільних експертиз та за наявності економічного обґрунтування».

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На його думку, «ми повинні брати до уваги насамперед реальні моделі функціонування того чи іншого ринку та, безперечно, врахувати позицію професійної спільноти».

Нагадуємо, що 14 грудня у МОЗ відбулася нарада, на який обговорювали зміни до законопроєкту № 11493. За її підсумками голова громадської спілки «Всеукраїнська фармацевтична спілка «ФАРМУКРАЇНА» Тетяна Котляр висловила занепокоєння, що розробники багатьох законодавчих ініціатив не враховують реалії доволі специфічного ринку, від стабільної роботи якого залежить життя та здоров’я мільйонів українців.

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«Вони користуються інформацією, м’яко кажучи, сумнівного походження і тому ризикують „наламати дров“ замість того, щоб провадити реформи», — вважає Котляр.

Раніше Тетяна Котляр зазначила, що не варто поспішати з ретрансляцією тезисів Тимошенко.

Фото Pixabay

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